Сб, 11.05.2019
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  • Видео и галерея: в Пярну приготовили самое большое эскимо в Эстонии

Видео и галерея: в Пярну приготовили самое большое эскимо в Эстонии
Вес - более 180 кг

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Сегодня пярнуский Каубамая отмечает свой 15-й день рождения, в честь которого было приготовлено самое большое эскимо в Эстонии, передает Pärnu Postimees.

Сладость, на приготовление которой у мастеров ушла неделя, была разделена между посетителями торгового центра и съедена примерно за час.

Мороженое оказалось выше самого высоко баскетболиста: его длина составляет 2,5 м, весь - более 180 кг. Сладость привезла машина-холодильник Balbiino. На приготовление огромного мороженого ушло 40 кг сливок и 50 кг глазури.

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