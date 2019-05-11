Видео и галерея: в Пярну приготовили самое большое эскимо в Эстонии
Сегодня пярнуский Каубамая отмечает свой 15-й день рождения, в честь которого было приготовлено самое большое эскимо в Эстонии, передает Pärnu Postimees.
Сладость, на приготовление которой у мастеров ушла неделя, была разделена между посетителями торгового центра и съедена примерно за час.
Мороженое оказалось выше самого высоко баскетболиста: его длина составляет 2,5 м, весь - более 180 кг. Сладость привезла машина-холодильник Balbiino. На приготовление огромного мороженого ушло 40 кг сливок и 50 кг глазури.