Вс, 12.05.2019
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В Эстонии отмечают День матери

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Дети поздравляют маму. Фото иллюстративное.

ФОТО: PantherMedia/Scanpix

Сегодня, 12 мая, в Эстонии вывешены государственные флаги в честь Дня матери.

День матери — семейная знаменательная дата, посвященная роли матерей в повседневной жизни и обществе в целом. Традиция родилась в США, в Эстонию традиция празднования Дня матери пришла в 1922 году по инициативе секретаря Женского союза трезвости и писательницы Хельми Мяэло.

Флаги вывешивают на рассвете или не позднее восьми утра и спускают на закате. Если флаг не спущен, в темное время суток он должен подсвечиваться.

Редакция Rus.Postimees поздравляет всех матерей с этим замечательным днем!

ФОТО: PantherMedia/Scanpix

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