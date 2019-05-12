В Эстонии отмечают День матери

День матери — семейная знаменательная дата, посвященная роли матерей в повседневной жизни и обществе в целом. Традиция родилась в США, в Эстонию традиция празднования Дня матери пришла в 1922 году по инициативе секретаря Женского союза трезвости и писательницы Хельми Мяэло.

Флаги вывешивают на рассвете или не позднее восьми утра и спускают на закате. Если флаг не спущен, в темное время суток он должен подсвечиваться.

Редакция Rus.Postimees поздравляет всех матерей с этим замечательным днем!