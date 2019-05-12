Инцидент на заправке: водитель хотел заправиться, а стал причиной госпитализации человека

Вчера, 11 мая, в 16.38 поступило сообщение о ДТП в Харьюмаа в Юри возле Ринги-теэ, 1, где до сих пор неустановленный водитель автомобиля Mercedes-Benz E220 начал уезжать с заправки, оставив заправочный пистолет в баке автомобиля. Во время движения заправочный пистолет отлетел и попал в 56-летнюю женщину.

Водитель покинул место происшествия. Пострадавшая была доставлена в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Также вчера в 03.36 ДТП произошло в Вильяндимаа в волости Пыхья-Сакала на 96-м км шоссе Тарту-Вильянди-Килинги-Нымме, где заснувший за рулем 20-летний водитель на Opel Astra вылетел в кювет. Машина перевернулась, водитель был доставлен в Вильяндискую больницу.

В 06.03 в Харьюмаа в волости Куусалу на 2-м км дороги Кодасоо-Каберла 35-летний мужчина на Volkswagen Polo потерял управление на крутом повороте, автомобиль вылетел с дороги, врезался в дерево и фонарь. Водитель был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 10.14 в Пярнумаа в волости Хяэдемеэсте на 145-м км шоссе Таллинн-Пярну-Икла 79-летний мужчина на Nissan X-Trail врезался в остановившийся для поворота налево Audi A8, за рулем которого была 33-летняя женщина. В результате столкновения Audi вылетел на встречную полосу, где столкнулся с Opel Astra, за рулем которого был 31-летний мужчина. Водитель Nissan был доставлен в Пярнускую больницу.

В 14.49 в Таллинне возле дома на Академия-теэ, 15а в двигавшемся автобусе упала 75-летняя пассажирка. Она была доставлена в Ида-Таллиннскую центральную больницу. Все обстоятельства ДТП выясняются.

В 20.57 в Пыльва возле улицы Яама, 32а Chevrolet Trans Sport, за рулем которого был 57-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения, при повороте налево вылетел в кювет. Водитель доставлен в Пыльваскую больницу.

В 00.18, 12 мая, в Тарту на перекрестке улицы Пуйэстеэ и Нарвского шоссе 28-летний мужчина на Opel Vivaro не уступил дорогу имеющему преимущество Nissan Leaf, за рулем которого была 51-летняя женщина. Водитель Nissan была доставлена в Клинику Тартуского университета для проверки здоровья.