ЧП на ферме: почти 50 коров сбежали, людей просят быть внимательными

Вчера около 15 часов в Центр тревоги поступило сообщение, что с фермы сбежали коровы. Спасательный департамент, полиция и люди, которые заметили коров, смогли вернуть большинство из совершивших побег коров на ферму. По словам владельца фермы Валингу, три коровы до сих пор числятся пропавшими.

Большинство коров нашли в городе Сауэ и в районе Валингу. Владелец говорит, что такое произошло впервые, когда стадо разделилось и коровы пошли гулять сами по себе. Как вообще коровам удалось сбежать, он не смог сказать.