Вс, 12.05.2019
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  • ЧП на ферме: почти 50 коров сбежали, людей просят быть внимательными

ЧП на ферме: почти 50 коров сбежали, людей просят быть внимательными

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Корова.

ФОТО: Mailiis Ollino /

На ферме Валингу произошло ЧП: по неизвестной причине смогли сбежать почти 50 черно-белых коров, сообщает Postimees.

Вчера около 15 часов в Центр тревоги поступило сообщение, что с фермы сбежали коровы. Спасательный департамент, полиция и люди, которые заметили коров, смогли вернуть большинство из совершивших побег коров на ферму. По словам владельца фермы Валингу, три коровы до сих пор числятся пропавшими.

Большинство коров нашли в городе Сауэ и в районе Валингу. Владелец говорит, что такое произошло впервые, когда стадо разделилось и коровы пошли гулять сами по себе. Как вообще коровам удалось сбежать, он не смог сказать.

Самым страшным для фермера стало то, что животные шли в Сауэ по железной дороге. Он просит людей, который заметят коров, сообщить об этом сразу в Спасательный департамент.

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