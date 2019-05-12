ЧП на ферме: почти 50 коров сбежали, людей просят быть внимательными

На ферме Валингу произошло ЧП: по неизвестной причине смогли сбежать почти 50 черно-белых коров, сообщает Postimees.
Вчера около 15 часов в Центр тревоги поступило сообщение, что с фермы сбежали коровы. Спасательный департамент, полиция и люди, которые заметили коров, смогли вернуть большинство из совершивших побег коров на ферму. По словам владельца фермы Валингу, три коровы до сих пор числятся пропавшими.
Большинство коров нашли в городе Сауэ и в районе Валингу. Владелец говорит, что такое произошло впервые, когда стадо разделилось и коровы пошли гулять сами по себе. Как вообще коровам удалось сбежать, он не смог сказать.
Самым страшным для фермера стало то, что животные шли в Сауэ по железной дороге. Он просит людей, который заметят коров, сообщить об этом сразу в Спасательный департамент.