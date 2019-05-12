«Посмотрите, лоб в лоб!»: чудом уцелевший водитель поделился деталями ДТП

Водитель Range Rover, пострадавший в ДТП, поделился деталями происшествия.

Мужчина вез собаку к ветеринару в Елгаву, но до конечной цели так и не добрался. Автомобиль VW Polo, ехавший во встречном направлении, неожиданно выехал на встречную полосу, вызвав тяжелое ДТП.

ФОТО: Кадр из видео

"Я ехал прямо, передо мной не было машин, встречная - двойная сплошная, движение насыщенное, и вдруг он обгоняет. Я думаю, что ему не хватит места и выехал даже на обочину...

И он шел прямо на меня. Не знаю, что с ним было. Наверно, был без сознания, прямо на меня... Хорошо, я удержал машину", - поделился чудом уцелевший водитель Range Rover.

Изначально не было понятно, сколько пострадавших в аварии, поэтому выехали три бригады скорой помощи. После прибытия полиции, движение перекрыли. Вместе со спасателями из помятого VW Polo извлекли женщину, очевидно, водителя.

Ее состояние было оценено как тяжелое. С множеством телесных повреждений и переломов она была доставлена в больницу.

ФОТО: Кадр из видео

Водителю Range Rover повезло - обошлось без тяжелых травм. Собака тоже в порядке.

"Меня удивляет, что машина выдержала, практически лобовой удар и я цел. Потому что правильная машина. Я думаю, что машины спасают жизни людям. Посмотрите, колесо вырвало, без переднего колеса, лоб в лоб", - прокомментировал он.

Полиции еще предстоит выяснить причины необдуманного маневра водителя VW Polo.