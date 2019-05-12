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  • Премия в 14 000 евро и новая должность: покинувшая со скандалом министерство Варрак нашла новую работу

Премия в 14 000 евро и новая должность: покинувшая со скандалом министерство Варрак нашла новую работу

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Теа Варрак.

ФОТО: Raul Mee

Покинувшая Министерство образования со скандалом и получившая огромную премию в более 14 000 евро Теа Варрак нашла новую работу, пишет Äripäev.

Теа Варрак стала членом правления и руководителем основанной в 2015 году клиники красоты Decus International OÜ. Согласно новому экономическому годовому отчету, оборот предприятия составлял в 2017 году 181 663 евро, а убытки — 27 070 евро.

Владелец предприятия - компания Diagonal Holdings OÜ, которая принадлежит Тимофею Луцкому.

Подробнее читайте на Äripäev.

Во время работы Варрак на должности канцлера из министерства ушли четыре вице-канцлера, руководитель школьной сети и восемь руководителей отделов, сообщал в минувшем декабре портал ERR. Непосредственно перед скандалом министр Майлис Репс назначила Варрак премию в размере 8200 евро за качественную и результативную работу. Всего в прошлом году Варрак в качестве премии получила более 14 000 евро.

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