Премия в 14 000 евро и новая должность: покинувшая со скандалом министерство Варрак нашла новую работу

Теа Варрак стала членом правления и руководителем основанной в 2015 году клиники красоты Decus International OÜ. Согласно новому экономическому годовому отчету, оборот предприятия составлял в 2017 году 181 663 евро, а убытки — 27 070 евро.

Во время работы Варрак на должности канцлера из министерства ушли четыре вице-канцлера, руководитель школьной сети и восемь руководителей отделов, сообщал в минувшем декабре портал ERR. Непосредственно перед скандалом министр Майлис Репс назначила Варрак премию в размере 8200 евро за качественную и результативную работу. Всего в прошлом году Варрак в качестве премии получила более 14 000 евро.