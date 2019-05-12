Как заработать миллиард долларов на чайном грибе

Два крупнейших конкурента Дэйва тоже тут: Kevita, принадлежащая Pepsi, и Health-Ade, которую поддерживает Coke. Дэйв сразу подчеркивает, что Kevita не имеет права называть свою популярную линейку Master Brew комбучей, потому что она не следует правильному рецепту. Дэйв использует сложный процесс с маленькими партиями, на отлаживание которого ушли годы. Он нуждается в продуманной логистике, чтобы комбуча оставалась свежей, проходя через множество цехов и складов в южной Калифорнии перед тем как попасть в магазины. Kevita придерживается совершенно иного подхода. Она использует созданные в лаборатории пробиотические штаммы, добавляет усилители вкуса и вливает массу искусственных углеводов.

В результате Kevita не содержит те же дрожжевые и бактериальные цепочки, как GT, и у ее чаев менее выраженный вкус, по поводу которого Дэйв язвительно говорит: «Если вам нужен прозрачный газированный [напиток] без вкуса уксуса, это называется подслащенная газировка. Ее можно купить за 99 центов на углу». Похоже, покупатели не разделяют его недовольства. Продажи Kevita выросли примерно на 100% с тех пор, как Pepsi приобрела ее в 2016 году, и она раньше Дэйва вышла на европейский рынок, который он надеется освоить в конце 2019 года, на год позже.

Что до Health-Ade, Дэйв возмущен ценовой войной, которую она с ним развязала. Согласно данным PitchBook, Health-Ade получила финансирование в $30 млн от Coke и других инвесторов и использовала эти деньги, чтобы построить фабрику и удержать производственные издержки и цены на низком уровне. «Прямо сейчас вы можете купить напиток Health-Ade за 99 ценов. Это убивает отрасль».

Его жалобам нет конца. «Эта отрасль, которой, как мне кажется, именно я помог стать тем, чем она является сейчас, постепенно гибнет под гнетом шума и успеха, — говорит Дэйв. — Слезы на глаза наворачиваются. Будущее комбучи может быть не таким уж светлым».

Несколько лет назад Марк Рамполла пережил нечто похожее как один из создателей моды на кокосовую воду. «Я правда думаю, что [Дэйву] в будущем придется столкнуться с некоторыми сложностями, если он хочет и дальше расти и сохранять свою значимость, — говорит Рамполла, ныне сооснователь Powerplant Ventures, венчурной фирмы из Лос-Анджелеса. — Я бы сказал, что любой производитель напитков хотел бы оказаться в подобной ситуации и попытаться решить эту задачу».

Вместо того, чтобы следовать трендам, Дэйв упорно двигается в противоположном направлении. Он уже однажды заставил людей полюбить странный, непривычный напиток и собирается сделать это снова. В 2016 году он совершил первое приобретение, купив семейный бизнес из Миннесоты под названием Tula’s CocoKefir, производителя ферментированного кокосового молока. История зарождения CocoKefir нашла в Дэйве отклик: родители разработали напиток, который, как они надеялись, должен был помочь их страдающей от аутизма дочери.

«Нам нужно право играть на другом поле», — говорит Дэйв. Для CocoKefir Дэйв импортирует тайские кокосы, которые работники вычищают вручную. «Мы делаем абсурдные вещи» — например, вручную обрабатываем кокосы — «которые с финансовой и предпринимательской точки зрения вроде бы не должны работать. Но нас все устраивает. Мы любим сложные задачи. Мы думаем, что именно в этом наше отличие».

Помимо газированной воды CBD, в конце прошлого года GT выпустила линию крепкой комбучи. Содержание алкоголя в ней 3% — чуть меньше, чем примерно 4% в некрепком пиве. Стоит упомянуть и CocoYo, йогурт без молока на основе кокоса, и Alive, который GT выпустила в продажу в 2017 году как пробиотический напиток на основе яблочного уксуса, но недавно стала позиционировать как чай с использованием традиционных китайских трав вроде рейши и чага.

«Комбуча особенная, но это не единственный напиток в мире, — говорит Дэйв. — Я боюсь, что однажды утром проснусь и комбуча уже ничего не значит. Я буду с этим бороться, но силы могут оказаться неравными».

Его видение распространяется на десятилетия. «Наши кефир и йогурт на той стадии, на которой комбуча была для меня 22 года назад… Я никуда не спешу, — говорит он. — Я ни перед кем не отчитываюсь».