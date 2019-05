Как заработать миллиард долларов на чайном грибе

Поначалу Whole Foods не решалась вернуться к комбуче. Honest Tea сдалась и перестала ее производить. Многие другие конкуренты GT начали пастеризовать напиток, чтобы контролировать уровень алкоголя, и быстро вернулись на витрины Whole Foods. Но сеть все еще колебалась в отношении закупок GT. Дэйв отказывался пастеризовать напиток, уверенный, что это лишит его части предполагаемой пользы для здоровья. Он месяцами дорабатывал рецепт и выпустил новую линейку, Enlightened. Этот напиток менее ферментированный, со сниженным уровнем алкоголя, ему удалось стать самым популярным продуктом GT. Напиток с оригинальной рецептурой все еще доступен в некоторых магазинах (включая Whole Foods), но его считают алкогольным и продают только покупателям старше 21 года.