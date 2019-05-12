«Это незаконно»: таллиннских таксистов возмутил языковой контроль МуПо

Конфликт вспыхнул несколько недель назад, 24 апреля, когда союз экономики совместного потребления, в который входят Taxify (теперь Bolt) и Uber, отправил Министерству экономики и коммуникаций письмо в требовательном тоне.

Эстонский язык угрожает свободе предпринимательства

Вкратце содержание письма такое: предъявляемые эстонским таксистам требования по владению эстонским языком вредят предпринимательству.

«До Эстонского союза экономики совместного потребления дошла заставляющая волноваться информация в связи с выдачей карт разрешений для пассажирских перевозок такси в городе Таллинн. Выдающая карты Муниципальная полиция Таллинна (МуПо) неоднократно отказывала в выдаче карт, приводя в качестве причины то, что знания эстонского языка ходатайствующим не отвечают требуемому уровню. По оценке Эстонского союза экономики совместного потребления, отказ выдавать карты на этом основании противоречат Закону об общественном транспорте и ограничивают свободу предпринимательства», - говорится в письме, под которым подписался глава союза Кристьян Ванаселья, который также связан с фирмой Jobbatical.

Ванаселья требует у министерства, чтобы оно объяснило МуПо, что подобный языковой контроль не является законным. «Считаем очень важным немедленно отреагировать», - говорится в письме.

Совершенно не владеют языком

В чем суть проблемы? В том, что МуПо не может и не хочет больше терпеть возникшую прошлой осенью в городе ситуацию, когда такси заполонили не владеющие эстонским языком таксисты. Проконсультировались с Языковой инспекцией, получили представление о своих права и начали действовать — водителям без знания госязыка больше карты с разрешением не выдают.

Притом, МуПо не стали проверять ходатайствующих на знание языка, это не в их компетенции. «Если ходатайствующий обращается в МуПо и не может выражаться на элементарном уровне и объяснить работнику, почему он вообще пришел в МуПо, то таким водителям у чиновника нет возможности выдать послужную карту таксиста», - сказала Postimees пресс-секретарь МуПо Меэли Хунт.

По ее словам, есть случаи, когда человек не владеет ни эстонским, ни финским, ни русским, ни английским. Такой водитель действительно должен получить право на обслуживание пассажиров в столице? «В отношении недостаточного владения языком к нам поступает много жалоб», - описывает царящую ситуацию Хунт.

А сейчас сложилась такая ситуация, когда Министерство экономики и коммуникаций с одной стороны баррикад, а МуПо и Языковая инспекция с другой, и совершенно по-разному трактуют закон.

Правда в том, что ни Закон об общественном транспорте, ни правовые акты самоуправления не регулируют языковые требования к таксистам.