«Это незаконно»: таллиннских таксистов возмутил языковой контроль МуПо

На таллиннском рынке таксоизвоза возникла абсурдная ситуация, когда с покровительства государства предприятия требуют прекратить предварительную проверку таксистов на знание госязыка — только Муниципальная полиция и Языковая инспекция как последние из могикан стоят на сохранении эстонского языка в сфере обслуживания, пишет Postimees.
Конфликт вспыхнул несколько недель назад, 24 апреля, когда союз экономики совместного потребления, в который входят Taxify (теперь Bolt) и Uber, отправил Министерству экономики и коммуникаций письмо в требовательном тоне.
Эстонский язык угрожает свободе предпринимательства
Вкратце содержание письма такое: предъявляемые эстонским таксистам требования по владению эстонским языком вредят предпринимательству.
«До Эстонского союза экономики совместного потребления дошла заставляющая волноваться информация в связи с выдачей карт разрешений для пассажирских перевозок такси в городе Таллинн. Выдающая карты Муниципальная полиция Таллинна (МуПо) неоднократно отказывала в выдаче карт, приводя в качестве причины то, что знания эстонского языка ходатайствующим не отвечают требуемому уровню. По оценке Эстонского союза экономики совместного потребления, отказ выдавать карты на этом основании противоречат Закону об общественном транспорте и ограничивают свободу предпринимательства», - говорится в письме, под которым подписался глава союза Кристьян Ванаселья, который также связан с фирмой Jobbatical.
Ванаселья требует у министерства, чтобы оно объяснило МуПо, что подобный языковой контроль не является законным. «Считаем очень важным немедленно отреагировать», - говорится в письме.
Совершенно не владеют языком
В чем суть проблемы? В том, что МуПо не может и не хочет больше терпеть возникшую прошлой осенью в городе ситуацию, когда такси заполонили не владеющие эстонским языком таксисты. Проконсультировались с Языковой инспекцией, получили представление о своих права и начали действовать — водителям без знания госязыка больше карты с разрешением не выдают.
Притом, МуПо не стали проверять ходатайствующих на знание языка, это не в их компетенции. «Если ходатайствующий обращается в МуПо и не может выражаться на элементарном уровне и объяснить работнику, почему он вообще пришел в МуПо, то таким водителям у чиновника нет возможности выдать послужную карту таксиста», - сказала Postimees пресс-секретарь МуПо Меэли Хунт.
По ее словам, есть случаи, когда человек не владеет ни эстонским, ни финским, ни русским, ни английским. Такой водитель действительно должен получить право на обслуживание пассажиров в столице? «В отношении недостаточного владения языком к нам поступает много жалоб», - описывает царящую ситуацию Хунт.
А сейчас сложилась такая ситуация, когда Министерство экономики и коммуникаций с одной стороны баррикад, а МуПо и Языковая инспекция с другой, и совершенно по-разному трактуют закон.
Правда в том, что ни Закон об общественном транспорте, ни правовые акты самоуправления не регулируют языковые требования к таксистам.
Но в Эстонии действует также Закон о языке и на его основании уже в 2011 году было принято постановление, которое требует от водителей общественного транспорта знание эстонского языка минимум на категорию В1. Согласно Закону об общественном транспорте, такси является одним из видом общественного транспорта и поэтому, на основании Закона о языке, действующие для водителей общественного транспорта требования касаются и таксистов.
Поэтому МуПо и Языковая инспекция считают, что при ходатайстве на послужную карту таксиста человек должен доказать свое знание языка на уровне В1. Если доказательство не предоставлено, у МуПо есть право отказаться в выдаче разрешения. Это право стали использовать.
Последующая проверка невозможна
По мнению министерства, было бы разумно, чтобы МуПо выдавала не владеющим госязыком ходатайствующим людям послужные карты и только тогда, когда таксист начнет оказывать услуги таксоизвоза, можно отправить данные таксиста Языковой инспекции.
После этого чиновник Языковой инспеции вызовет таксиста на проверку знания языка и даст ему год на изучение эстонского языка, после чего таксист должен будет вновь прийти в Языковую инспекцию. Но это означает, что не владеющий эстонским языком таксист сможет обслуживать клиентов целый год.
МуПо известны случаи, когда таксист не реагировал на приглашения Языковой инспекции, чтобы доказать свое владение эстонским языком, и врал, что он не оказывает услуги таксоизвоза. Но исходя из Закона об общественном транспорте, в такой ситуации у МуПо и осуществляющего надзор нет возможности признать послужную карту таксиста недействительной.
Министерство экономики и коммуникаций считает, что выполнение приведенных в Законе о языке требований по владению эстонским языком может проверять только компетентное учреждение, которым является Языковая инспекция. У МуПо такого права нет ни до, ни после выдачи послужной карты.
Но позже языковая проверка водителей, которые работают с помощью приложений, невозможна, поскольку их автомобили ничем не отличаются от обычных машин. Можно лишь наугад сделать контрольный заказ такси.