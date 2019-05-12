СМИ: Март и Мартин Хельме хотят очистить Эстонию от других национальностей

«Он хочет сохранять свою страну расово чистой и показывает жест, который используют в основном сторонники власти белых. И на этой неделе он сидит с остальными министрами финансов еврозоны», - начинает знакомить с Хельме Bloomberg.

Издание пишет, что партия Хельме (EKRE) против иммиграции, а также однополых браков, и у нее есть связь с другими ультраправыми в Европе.

Также отмечается, что партия на прошедших в марте выборах достигла высоких результатов — 18 процентов голосов избирателей, попав в парламент.

В также в статье говорится, что после того, как получивший место министра финансов Хельме дал присягу в Рийгикогу, он показал руками знак власти белых, который недавно использовал человек, совершивший против мусульман теракт в Новой Зеландии.

Bloomberg отмечает, что политик хочет вместе со своим отцом, главой партии Мартом Хельме, очистить Эстонию от других национальностей. Издание приводит пример, что младший Хельме ни на шаг не отступил от своей прежней позиции насчет того, кто имеет право жить в Эстонии, говоря: «Если есть черный, укажи ему на дверь» («Kui on must, näita ust!»).

«Мартин Хельме, по моему мнению, опасный фанатик семьи», - комментирует изданию Bloomberg работающий в университете Торонто эстонец Андрес Казекамп, который также является экспертом ультраправого движения. «Он умен и долго и целенаправленно работает в этом направлении. Он искренне придерживается тех принципов, которые он открыто поддерживает».

Издание пишет, что отправило Хельме вопросы. Политик ответил по электронной почте, что люди ставят ярлыки слишком легко. «У каждого человека есть право на свое мнение и я всегда отстаиваю право на свободу слова».

Bloomberg обращает внимание, что репутация Эстонии из-за скандала с отмыванием денег пострадала. «Но обусловленная Европейским миграционный кризисом растущая поддержка ультраправых осталась без внимания, поскольку Эстония успешно смогла показать себя как современное западное государство», - сказал изданию эксперт по популизму, профессор американского университета Кас Мудде.