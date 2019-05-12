Как тебе такое, Илон Маск? В Эстонии начнут изготавливать необычное топливо

Из этих крошек будут изготавливать биоэтанол или биотопливо. То, что останется в процессе изготовления топлива, будут использовать в качестве сырья для корма для животных. "Нет смысла выбрасывать сахар и муку", - говорит Кару.

По словам директора завода Unibake в Сауэ Кристьяна Тоомъярве, весь сектор движется в том направлении, чтобы по максимуму использовать все отходы, и уже через пару лет так будут перерабатывать и отходы с завода Сауэ. «Через несколько лет можно будет сказать, что не только шведские, но и немецкие машины будут ездить на хлебных крошках Сауэ», - считает Кару. Именно в Германии большой рынок для созданного Unibake биоэтанола.