Как тебе такое, Илон Маск? В Эстонии начнут изготавливать необычное топливо

Уже через несколько лет на дорогах Швеции можно будет увидеть машины, которые будут ездить на топливе, изготовленном из хлебных крошек на заводе Сауэ, пишет Tarbija.
«Все отходы кондитерской промышленности, непроданные хлебо-булочные изделия будут отправлены на завод, где их высушат и измельчат», - рассказал директор по продажам находящегося в Сауэ завода Unibake Каарель Кару.
Из этих крошек будут изготавливать биоэтанол или биотопливо. То, что останется в процессе изготовления топлива, будут использовать в качестве сырья для корма для животных. "Нет смысла выбрасывать сахар и муку", - говорит Кару.
По словам директора завода Unibake в Сауэ Кристьяна Тоомъярве, весь сектор движется в том направлении, чтобы по максимуму использовать все отходы, и уже через пару лет так будут перерабатывать и отходы с завода Сауэ. «Через несколько лет можно будет сказать, что не только шведские, но и немецкие машины будут ездить на хлебных крошках Сауэ», - считает Кару. Именно в Германии большой рынок для созданного Unibake биоэтанола.