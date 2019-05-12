Вс, 12.05.2019
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  • Быстрые кредиты с новой силой ворвутся в жизнь эстонцев? Министерство готовит новый закон

Быстрые кредиты с новой силой ворвутся в жизнь эстонцев? Министерство готовит новый закон

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Быстрый кредит.

ФОТО: Sille Annuk

Министерство экономики подготовило поправки к Закону о рекламе, согласно которым будут сняты ограничения на рекламу предприятий, предлагающих быстрые кредиты, передает Rus.err.

Сейчас закон требует, чтобы в рекламе была представлена рекомендация ознакомиться с условиями финансовой услуги и при необходимости посоветоваться со специалистами, также добавляются другие объяснения и предупреждения, например, о ставке затратности кредита; все эти сообщения строго регламентированы.

Согласно поправкам, фирмы, предоставляющие быстрые (потребительские) кредиты, получат право добавлять к обязательной информации и другие сообщения, если они соответствуют требованиям закона о рекламе.

"Сейчас запрещено, например, рекламировать, что наш кредитный счет - это удобное и гибкое решение", - прокомментировал ERR изменения закона руководитель фирмы Credit 24 Михкель Кару.

В Министерстве экономики считают, что запланированная отмена ограничений поможет улучшить конкуренцию на рынке быстрых кредитов, поправки должно одобрить правительство, после чего их утвердит Рийгикогу.

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