Фото: жалобы людей вынудили полицию организовать ночной рейд
В ходе начавшегося в пятницу до полуночи и продлившегося до часу ночи полицейского рейда в Раквере обнаружили семь-восемь значительных нарушений в таксоизвозе, сообщает Virumaa Teataja.
Мэр Раквере Марко Торм сказал, что несколько водителей не были занесены в регистр работников. Вторым значительным нарушением мэр назвал отсутствие послужной карты у некоторых таксистов. «Им нельзя ни в каком случае оказывать услугу таксоизвоза», - сказал Торм.
Рейд был организован Раквереской горуправой в сотрудничестве с Налогово-таможенным департаментом и полицией.
По словам Торма, чиновники горуправы минимум месяц занимаются проверкой таксоизвоза. Причиной стали поступившие в самоуправление сообщения, что в этой сфере обслуживания не все в порядке.
Во время рейда было проверенно двадцать пять автомобилей. По словам Торма, удачно провести рейд помог тот факт, что проверкой занимались несколько полицейских экипажей, которые одновременно могли проверять несколько автомобилей.
В Раквере услуги такси предлагают 50-70 автомобилей. Торм говорит, что рейды продолжатся, поскольку появившиеся на рынке нечестные водители отнимают работу у тех, кто прилежно платит налоги и выполняет требования закона.