Фото: жалобы людей вынудили полицию организовать ночной рейд

Мэр Раквере Марко Торм сказал, что несколько водителей не были занесены в регистр работников. Вторым значительным нарушением мэр назвал отсутствие послужной карты у некоторых таксистов. «Им нельзя ни в каком случае оказывать услугу таксоизвоза», - сказал Торм.

Рейд был организован Раквереской горуправой в сотрудничестве с Налогово-таможенным департаментом и полицией.

По словам Торма, чиновники горуправы минимум месяц занимаются проверкой таксоизвоза. Причиной стали поступившие в самоуправление сообщения, что в этой сфере обслуживания не все в порядке.

Во время рейда было проверенно двадцать пять автомобилей. По словам Торма, удачно провести рейд помог тот факт, что проверкой занимались несколько полицейских экипажей, которые одновременно могли проверять несколько автомобилей.