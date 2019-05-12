Вс, 12.05.2019
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  • Планируете купить квартиру? В Эстонии ожидается рост цен

Планируете купить квартиру? В Эстонии ожидается рост цен

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Строительство в центре Таллинна.

ФОТО: Mihkel Maripuu / Postimees/Scanpix

Согласно опросу Эстонского союза фирм недвижимости, бюро недвижимости готовы к некоторому уменьшению числа сделок купли-продажи в жилом и коммерческом секторах, при этом ожидается рост цен, пишет Tarbija24.

«Сравнивая результаты апрельского опроса с опросом, проведенным годом ранее, можно сделать вывод: сегодняшние оценки более однородны. Другими словами, видение предпринимателями перспектив рынка и мнение о них совпадают в большей степени, чем в прошлом году», - сказал член правления Эстонского союза фирм недвижимости Тыну Тоомпарк.

Специалисты по недвижимости ожидают снижения количества сделок купли-продажи как жилых, так и коммерческих помещений, и, наоборот, прогнозируют рост цен.

«На цены недвижимости неизбежно влияют цены на строительство. Ожидание увеличения количества сделок может быть объяснено некоторым насыщением рынка в тех его сегментах, где сделки до сих пор были очень активными», - сказал Тоомпарк.

Таким образом, по оценке предпринимателей, рынок недвижимости находится в равновесии. Это дает повод для умеренного оптимизма.

«В оценках участников опроса наблюдается умеренность. Это означает, что чрезмерный оптимизм сегодня на рынке недвижимости не заметен, да и голос пессимистов звучит не слишком сильно. Умеренно оптимистичные ожидания говорят о том, что, поскольку никаких событий, способных привести к фундаментальным изменениям в экономике или на рынке недвижимости, не происходило, то и баланс на рынке продолжится», - подытожил Тоомпарк.

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