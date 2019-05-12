Видео: пассажирский самолет совершил аварийную посадку без шасси

Инцидент произошел с лайнером Embraer ERJ-190LR, следовавшим из Янгона в Мандалай. После того как пилотам не удалось выпустить переднюю стойку шасси, они совершили два прохода на низкой высоте над взлетно-посадочной полосой (ВПП), выработали топливо и успешно приземлились без шасси, пишет Lenta.ru.