Вс, 12.05.2019
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  • Видео: пассажирский самолет совершил аварийную посадку без шасси

Видео: пассажирский самолет совершил аварийную посадку без шасси

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Самолет. Фото иллюстративное.

ФОТО: HANNAH MCKAY / REUTERS

Самолет авиакомпании Myanmar National Airlines, перевозивший 89 пассажиров, совершил аварийную посадку без шасси в аэропорту города Мандалай (Мьянма), сообщает портал Aviation Safety.

Инцидент произошел с лайнером Embraer ERJ-190LR, следовавшим из Янгона в Мандалай. После того как пилотам не удалось выпустить переднюю стойку шасси, они совершили два прохода на низкой высоте над взлетно-посадочной полосой (ВПП), выработали топливо и успешно приземлились без шасси, пишет Lenta.ru.

На ролике, опубликованном в сети, видно, как самолет заходит на посадку, а после соприкосновения с ВПП начинает крениться вперед и искриться. Отмечается, что никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

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