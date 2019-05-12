Британская "Партия Брекзита" лидирует в опросах перед выборами в Европарламент

Таким образом, "Партия Брекзита" может показать на этих выборах результат, превышающий показатели двух традиционно крупнейших партий страны - Лейбористской и Консервативной - вместе взятых. Согласно опросу, лейбористы получат 21 процент голосов, консерваторы во главе с премьер-министров Терезой Мэй - 11 процентов. Партию Мэй могут опередить еще противники Брекзита, "Либеральные демократы", с 12 процентами. Дальше идут "зеленые" с 8 процентами и бывшая партия Фараджа UKIP - 4 процента.

Опрос Opinium также показал, что британцы плохо представляют позицию крупнейших партий по вопросу выхода страны из Евросоюза. Так, 36% заявили, что не знакомы со взглядами консерваторов по этой теме, 38% сказали то же самое о лейбористах. Причем среди тех избирателей, которые говорят о понимании позиций этих партий, есть существенные разночтения. По 23% опрошенных считают, что партия Мэй выступает за мягкий или жесткий Брекзит. В то же время 25% респондентов убеждены, что лейбористы хотят сохранить Великобританию в ЕС, а 31% приписывает им поддержку регулируемого расставания с Евросоюзом.