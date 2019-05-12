Россияне разгромили Австрию, США - Францию

Фавориты чемпионата мира по хоккею США и Россия без проблем справились с менее мастеровитыми командами, учинив в воскресенье после полудня два дежурных разгрома.
Хоккеисты сборной США за пару дней приспособились к европейским площадкам и часовым поясам. Если в матче со Словакией американцы напоминали сонных мух, то сегодня бегали "звездно-полосатые" быстро и шайбы забивали на любой вкус. Всего американцы отправили семь шайб: дублями отметились Алекс Дебринкат и Колин Уайт. А французы сумели ответить одним: отличился Антонин Реш из немецкого "Швеннингера".
Россиянам противостояли проигравшие вчера латышам 2:5 австрийцы. Продержали австрийцы сегодня 12 минут. Далее Евгений Дадонов с передачи Кучерова и Гусева открыл счет. Затем насупитло 20-минутное затишье, а потом россиян прорвало: в течение минуты Кучеров и Иван Телегин забросили по шайбе. Окончательный счет, 5:0 в третьем периоде установили Дадонов и Ковальчук. Также стоит отметить в составе россиян Александра Георгиева, вратарь "Рейнджерс" сумел в дебютном поединке сыграть на ноль.