Россияне разгромили Австрию, США - Францию

Хоккеисты сборной США за пару дней приспособились к европейским площадкам и часовым поясам. Если в матче со Словакией американцы напоминали сонных мух, то сегодня бегали "звездно-полосатые" быстро и шайбы забивали на любой вкус. Всего американцы отправили семь шайб: дублями отметились Алекс Дебринкат и Колин Уайт. А французы сумели ответить одним: отличился Антонин Реш из немецкого "Швеннингера".