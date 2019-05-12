Министр народонаселения рассказала, какую мать можно назвать идеальной

«Желаю всем полного света и любви радостного Дня матери! День матери — это прекрасная идея. Сегодня все мы, будучи чьими-то детьми, можем с благодарностью подумать о матери. Даже если нам придется отнести свечу на могилу. День матери — это взгляд назад на события нашей жизни, началом которых является мать. Дань матери — это также взгляд вперед, поскольку благородная роль матери — дарить жизнь. Дарить жизнь — это все равно что давать телу необходимый для дыхания кислород. Важность Дня матери в том, что мать и есть жизнь», — передала слова Сольман партия «Отечество».

«Мать и материнство — это основа существования всего нашего народа. Каждый год, во второе воскресенье мая, когда мы отмечаем День матери, хочется надеяться, что всех матерей в этот день заметят, поблагодарят и отметят. Если где-то сегодня дети не могут вернуться домой или больше некому поздравить, наши общие благодарность и внимание должны принадлежать и таким матерям», — отметила Сольман.

«Сегодня выбирают мать года. Благодарность и высокая оценка от общества с честью полагаются матери года, которая наряду с детьми успела также совершить общественный вклад. Мы поздравляем мать года в благодарность за успешную работу. В то же время, все матери хороши, и каждая мать особенно хороша для своего ребенка. Поэтому я хочу привлечь особое внимание и к тем скромным женщинам, которые растят или вырастили успешных детей, оставшись при этом в тени. Идеальной матерью является и такая мать, которая не выделяется, но посвятила свои доброту, любовь и внимание дому и воспитанию детей. Главный вклад таких матерей — их хорошие и успешные дети. Я рассчитываю на то, чтобы больше внимания уделяли всем тем, кто в каждом уголке Эстонии делает достойную благодарности работу в тени, за домашними стенами, воспитывая следующее поколение своей семьи», — пояснила Сольман.

«Каждая женщина, ставшая матерью, может гордиться. Каждая мать является лучшей матерью для своего ребенка. Времена меняются, могут даже меняться обычаи, но любовь между матерью и ребенком остается неизменной. Материнские объятия всегда остаются самым безопасным местом для ребенка. Даже когда не все в жизни идет гладко.Важнее всего не то, каковы условия жизни, где дом и какой он, важнее всего то, что мать всегда со своими детьми», — сказала Сольман.