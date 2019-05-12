Мать из Эстонии: почему мой ребенок должен учиться вязать просто потому, что у него нет пениса?

А потом вы по случаю Дня матери идете на выставку детских работ, и учительница труда подходит к вам и спрашивает, а вы вообще учите своего ребенка вязать, ткать, шить. Если не будете учить, пальцы останутся негибкими, объясняет учительница. Она перечисляет все навыки, которыми к этому времени уже овладела группа девочек.

И что бы вы ответили? Очевидно что-то вроде того, что вы не будете вдвойне нагружать ребенка (который ходит в школу, музыкальную школу, на три тренировки и в два кружка, хотя дело даже не в этом) по какому-то одному предмету. Может быть, скажете, что знаете очень многих взрослых, которые не умеют вязать, не чувствуют к этому интереса, и это никак не помешало им в жизни. Если бы вы были вспыльчивы и остры на язык, учительница бы сразу услышала, что вы думаете о ее вопросе.

Со мной именно так и произошло. С той разницей, что у моего ребенка нет мужских половых органов. И чтобы моя дочь смогла попасть в технологическую группу, мне пришлось писать в школу заявление. Перед этим мне пришлось выслушать вопросы со стороны школы, уверены ли мы в своем решении и знаем ли мы вообще, что делаем.

Машины, в мастерской есть машины, которых девочка может испугаться! Я была вынуждена выслушать и рассуждения учителя, что, мол, конечно, может случиться и так, что выбравшей технологическую группу девочке и не придется особо что-то делать самой. Будет просто улыбаться, а мальчики все сделают за нее.