Мать из Эстонии: почему мой ребенок должен учиться вязать просто потому, что у него нет пениса?

Представьте себе, что ваш ребенок ходит в школу, где начиная с четвертого класса уроки труда разделены: половина учеников получает больше ручной работы, а вторая половина - технологическое обучение. А теперь представьте, что школа автоматически распределяет учеников по этим двум группам в зависимости от того, какого пола ребенок. И если вашему ребенку довелось родился с мужскими половыми органами, то его отдают в технологическую группу, куда он и хотел бы попасть. Он начинает пилить, шлифовать, учится обращаться с машинами, пишет одна мать из Эстонии, пожелавшая остаться анонимной (имя известно редакции Postimees).
А потом вы по случаю Дня матери идете на выставку детских работ, и учительница труда подходит к вам и спрашивает, а вы вообще учите своего ребенка вязать, ткать, шить. Если не будете учить, пальцы останутся негибкими, объясняет учительница. Она перечисляет все навыки, которыми к этому времени уже овладела группа девочек.
И что бы вы ответили? Очевидно что-то вроде того, что вы не будете вдвойне нагружать ребенка (который ходит в школу, музыкальную школу, на три тренировки и в два кружка, хотя дело даже не в этом) по какому-то одному предмету. Может быть, скажете, что знаете очень многих взрослых, которые не умеют вязать, не чувствуют к этому интереса, и это никак не помешало им в жизни. Если бы вы были вспыльчивы и остры на язык, учительница бы сразу услышала, что вы думаете о ее вопросе.
Со мной именно так и произошло. С той разницей, что у моего ребенка нет мужских половых органов. И чтобы моя дочь смогла попасть в технологическую группу, мне пришлось писать в школу заявление. Перед этим мне пришлось выслушать вопросы со стороны школы, уверены ли мы в своем решении и знаем ли мы вообще, что делаем.
Машины, в мастерской есть машины, которых девочка может испугаться! Я была вынуждена выслушать и рассуждения учителя, что, мол, конечно, может случиться и так, что выбравшей технологическую группу девочке и не придется особо что-то делать самой. Будет просто улыбаться, а мальчики все сделают за нее.
Я так и не дала отпор этой учительнице. Если бы я тихо возмутилась, что не все люди интересуются шитьем и вязанием, меня бы в ответ отчитали, почему это я думаю, что моей дочери в будущем эти умения не пригодятся. Я сдалась без боя. К сожалению, я не склонна быстро раздражаться, слишком мягкая и безвредная. Я не стала объяснять, что, конечно, я обучила своих детей труду - и сына, и дочь. И мне очень не хватает того, что меня в свое время не научили, как обращаться с электрическими инструментами. Очень надеюсь, что из моей дочери вырастет человек, который, столкнувшись с несправедливостью, не отступит молча, не станет вежливо улыбаться. Человек, который осмелится за себя постоять. Независимо от того, умеет ли она вышивать гладью или крестиком. И я жду, что во всех школах исчезнет разделение на уроках труда по половому признаку. Всех детей давно должны обучать и ручному труду, и технологиям. Вне зависимости от пола. Независимо от того, есть ли у них неудобные для школы родители или нет.