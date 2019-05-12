Видео читателя: молодой медведь несется вдоль шоссе

Автор видео сообщил, что молодой медведь появился со стороны школьного здания Ляхте, пересек шоссе Пийбе и побежал дальше в сторону магазина и заправки Ляхте.

«Медведь казался испуганным. Я затормозил и свернул на обочину дороги, чтобы он смог продолжить путь в желаемом направлении», - добавил читатель.