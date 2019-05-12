Видео читателя: молодой медведь несется вдоль шоссе

Сегодня около шести утра в волости Тарту в поселке Ляхте водитель засняли бегущего медведя, пишет Postimees.
Автор видео сообщил, что молодой медведь появился со стороны школьного здания Ляхте, пересек шоссе Пийбе и побежал дальше в сторону магазина и заправки Ляхте.
«Медведь казался испуганным. Я затормозил и свернул на обочину дороги, чтобы он смог продолжить путь в желаемом направлении», - добавил читатель.
«Местным жителям стоит быть настороже! Это результат "Весеннего шторма"? Жители поселка вообще в безопасности?» - задается вопросом он.