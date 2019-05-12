Вс, 12.05.2019
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Видео читателя: молодой медведь несется вдоль шоссе

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Сегодня около шести утра в волости Тарту в поселке Ляхте водитель засняли бегущего медведя, пишет Postimees.

Автор видео сообщил, что молодой медведь появился со стороны школьного здания Ляхте, пересек шоссе Пийбе и побежал дальше в сторону магазина и заправки Ляхте.

«Медведь казался испуганным. Я затормозил и свернул на обочину дороги, чтобы он смог продолжить путь в желаемом направлении», - добавил читатель.

«Местным жителям стоит быть настороже! Это результат "Весеннего шторма"? Жители поселка вообще в безопасности?» - задается вопросом он. 

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