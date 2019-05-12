Галерея: в Эстонии выбрали мать года

«Вместе со своим мужем Вяйно она вырастила трех деятельных дочерей - Анне, Кристи и Лийсу. Она бабушка троих мальчиков. К своей семье она относится бесконечно тепло и заботливо и своим позитивным отношением к жизни разгоняет тревоги. Дети говорят, что мать научила их всему, и что мать и отец вместе научили их жить», - сказала председатель Союз женщин Эстонии Сийри Овийр на прошедшей в Пайде церемонии.