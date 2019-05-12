Вс, 12.05.2019
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Галерея: в Эстонии выбрали мать года

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Союз женщин Эстонии вручил традиционный титул "Мать года" преподавателю Таллиннской высшей школы здравоохранения Маре Тупитс, передает Postimees.

«Вместе со своим мужем Вяйно она вырастила трех деятельных дочерей - Анне, Кристи и Лийсу. Она бабушка троих мальчиков. К своей семье она относится бесконечно тепло и заботливо и своим позитивным отношением к жизни разгоняет тревоги. Дети говорят, что мать научила их всему, и что мать и отец вместе научили их жить», - сказала председатель Союз женщин Эстонии Сийри Овийр на прошедшей в Пайде церемонии.

В на торжественной церемонии в Пайдеском доме музыки и театра выступили и президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

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