Картина дня: кадры насилия в таллиннской квартире, новое топливо и языковой контроль МуПО

Секс-оргии и насилие: кадры, которые уничтожили тайный бизнес россиян в Таллинне

Postimees публикует существенно обрезанные кадры происходившего насилия в одной из квартир Таллинна, где тайно снималась веб-порнография. Тогда пострадала молодая женщина иностранного происхождения. Читать далее...

СМИ: Март и Мартин Хельме хотят очистить Эстонию от других национальностей

У нового представителя Эстонии в Еврогруппе на проходящей на этой неделе встречи радикальные взгляды скорее на расу, чем на финансовые вопросы, пишет американское экономическое издание Bloomberg о новом министре финансов Мартине Хельме (EKRE). Читать далее...

«Это незаконно»: таллиннских таксистов возмутил языковой контроль МуПо

На таллиннском рынке таксоизвоза возникла абсурдная ситуация, когда под покровительством государства предприятия требуют прекратить предварительную проверку таксистов на знание госязыка — только Муниципальная полиция и Языковая инспекция как последние из могикан стоят на сохранении эстонского языка в сфере обслуживания. Читать далее...

Водитель хотел заправить машину, а стал причиной госпитализации человека

За прошедшие сутки на дорогах Эстонии произошло семь тяжелых ДТП, в каждом из которых пострадало по одному человеку. Одна из аварий произошла на заправке из-за невнимательности водителя. Читать далее...

Покинувшая со скандалом министерство Варрак нашла новую работу

Покинувшая Министерство образования со скандалом и получившая огромную премию в более 14 000 евро Теа Варрак нашла новую работу. Читать далее...

Как тебе такое, Илон Маск? В Эстонии начнут изготавливать необычное топливо

Уже через несколько лет на дорогах Швеции можно будет увидеть машины, которые будут ездить на топливе, изготовленном из хлебных крошек на заводе Сауэ. Читать далее...

Планируете купить квартиру? В Эстонии ожидается рост цен

Согласно опросу Эстонского союза фирм недвижимости, бюро недвижимости готовы к некоторому уменьшению числа сделок купли-продажи в жилом и коммерческом секторах, при этом ожидается рост цен. Читать далее...

На Эстонию надвигается гроза

Активная зона низкого давления, движущаяся со стороны Финляндии на северо-запад, принесет с собой грозы в понедельник. Читать далее...

В Эстонии отмечают День матери

Сегодня, 12 мая, в Эстонии вывешены государственные флаги в честь Дня матери. Читать далее...

Мать из Эстонии: почему мой ребенок должен учиться вязать просто потому, что у него нет пениса?