Вс, 12.05.2019
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  • "Мы должны заселить страну своими детьми. Эстонскими детьми": EKRE обратилась к женщинам

"Мы должны заселить страну своими детьми. Эстонскими детьми": EKRE обратилась к женщинам

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Беременность. Иллюстративное фото.

ФОТО: Elmo Riig / Sakala

Эстонская консервативная народная партия (EKRE) опубликовала поздравление по случаю Дня матери на своей домашней странице. 

Как заявили в партии, развитие мира изменило отношение к материнству.

"Роль и значение матерей и здоровой эстонской семьи только растут, потому что развитие мира повлекло за собой и другое отношение к материнству и деторождению. Поэтому национал-консерваторы высоко ценят тех женщин, которые хотят стать и быть матерями, когда рядом с ними любящий муж", - говорится в публикации.

"Особая благодарность всем тем матерям, которые хотят и решаются рожать больше сыновей и дочерей. Эстонский народ велик по духу, но по количеству все же мал, и мы должны заполнить страну своими детьми. Эстонскими детьми", - заявили представители EKRE.

В партии пожелали хорошего праздника матерям и всем женщинам, которые хотят родить ребенка.

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