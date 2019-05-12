"Мы должны заселить страну своими детьми. Эстонскими детьми": EKRE обратилась к женщинам

Как заявили в партии, развитие мира изменило отношение к материнству.

"Роль и значение матерей и здоровой эстонской семьи только растут, потому что развитие мира повлекло за собой и другое отношение к материнству и деторождению. Поэтому национал-консерваторы высоко ценят тех женщин, которые хотят стать и быть матерями, когда рядом с ними любящий муж", - говорится в публикации.

"Особая благодарность всем тем матерям, которые хотят и решаются рожать больше сыновей и дочерей. Эстонский народ велик по духу, но по количеству все же мал, и мы должны заполнить страну своими детьми. Эстонскими детьми", - заявили представители EKRE.