Керсти Кальюлайд: материнство не должно быть отягчающим обстоятельством на работе

«Работодатели, интересуйтесь тем, как идут дела у матерей в вашем рабочем коллективе. Показывайте, что материнство не является в вашем рабочем коллективе отягчающим обстоятельство. У нас появляется все больше работодателей, которые поняли, что гибкое отношение к матерям помогает им найти хороших работников», — сказала Кальюлайд.

«Политики, вы также продолжайте заботиться о месте женщин в нашем обществе. Уже сейчас проще поддерживать сидящих дома с ребенком, чем мы умели поначалу. Но это должно быть еще доступнее, у каждой женщины должна быть возможность сочетать работу и семейную жизнь так, как она хочет, не лишаясь ни цента государственного пособия. Пожалуйста, создавайте в детских садах долго работающие группы, круглосуточные детские сады для работающих в разные смены и для тех, чьей естественной частью работы являются командировки. Не смотрите косо на женщин, которые хотят нести двойную нагрузку — самовыражаться через работу и рожать много детей. Не смотрите косо и на тех, кто выбирает только что-то одно или другое. Поощряйте мужчин делать выбор в пользу большего разделения домашней нагрузки. Все решения в равной мере хороши и чем меньше будет предрассудков, которые вынуждают женщин — и, разумеется, мужчин — подстраивать свои реальные желания под «реальность», тем больше детей будет рождаться у нас в Эстонии», —сказала Кальюлай д.

Дети лучше справляются в крайне быстро меняющемся мире и так яйца на самом деле учат курицу, но в одном матери по-прежнему остаются непревзойденными — они учат детей искусству быть человеком и любви, сказала Кальюлайд, выступая в воскресенье в Пайде.

«Мать — это человек, от которого мы получаем свои первые паттерны поведения, паттерны жизни, паттерны мышления и понятия о жизни. Дальнейшее — детский сад, школа, жизнь — безусловно меняет наших детей и внуков. Но хорошие дети, растущие без физических наказаний, дома у которых яйца время от времени учат курицу, которых окружают смех и шутки, к которым проявляют умеренные требовательность и последовательность, но всегда с любовью, а не со страхом, из них получаются граждане заботливой и внимательной Эстонии, заботливого и внимательного мира», — пояснила Кальюлайд.

«Наши дети учат нас своим личным примером — неправильно курить и злоупотреблять алкоголем. Они так больше не поступают. Дети проводят демонстрации за климат, которые начинаются с одной маленькой девочки в Швеции и распространяются по всей Европе. Наши дети, если им повезло, учатся в свободной от насилия школе — временами они даже лучше нас умеют сосредоточиться на решении проблемы, а не бросаться оскорблениями. Наши дети умеют быстро налаживать контакты и создавать сети общения, которые не признают языковых и государственных границ. Их мир с самого начала является международным, безграничным, полным разнообразия», — сказала она.

«Но матери знают — есть что-то, чему мы можем научить своих детей и внуков, несмотря на то, что мы не знаем, в каком мире они будут жить. Это искусство быть человеком. При этом совсем не важно, какой технологией человек пользуется в жизни. Быть человеком означает одно — способность к эмпатии, умение общаться, умение самоутверждаться, не нарушая чужие права, умение разглядеть проблемы друга. Умение беречь доверие и тайны друга, но при необходимости обратиться за помощью, чтобы справиться даже с самым горьким горем. Умение быть внимательным. Умение обниматься. Умение спрашивать: «Как жизнь?» По-настоящему проявлять интерес, а не спрашивать просто так, не вникая в слова собеседника. Умение быть добрым, но и умение постоять за себя», — перечислила президент.