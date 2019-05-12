В Берлине отпраздновали 70-летие снятия советской блокады

На территории бывшего аэропорта Темпельхоф в Берлине в воскресенье, 12 мая, прошла церемония в честь 70-летия завершения советской блокады города. В мероприятии приняли участие тысячи людей. Его посетили, в частности, мэр Берлина Михаэль Мюллер и министр юстиции Германии Катарина Барлей, передает Deutsche Welle.
Menschlichkeit verbindet! Wir feiern #70JahreLuftbrücke mit unseren Freunden. Thank you! Merci! Diese Hilfe war und bleibt keine Selbstverständlichkeit. @SAEmbassyBerlin @AusAmb_DE @AmbStephaneDion @usbotschaft @FranzBotschaft @NZinBerlin @SebWoodFCO #FestderLuftbrücke pic.twitter.com/GbhLno74vq— Der Regierende Bürgermeister von Berlin (@RegBerlin) May 12, 2019
"Благодаря воздушному мосту невозможное стало возможным", - заявила Барлей. На празднование прибыл также 98-летний бывший американский пилот Гейл Халворсен, участвовавший в 1948-1949 годах в операции авиаснабжения западной части Берлина продовольствием. Он придумал сбрасывать на подлете к аэропорту самодельные парашютики со сладостями для детей, благодаря чему транспортные самолеты союзников стали называть в народе "изюмными бомбардировщиками" (Rosinenbomber). В честь Халворсена теперь назвали бейсбольную площадку в Темпельхофе. Именно в действовавшем тогда аэропорту Темпельхоф приземлялись "изюмные бомбардировщики".
В конце июня 1948 года советская военная комендатура запретила автомобильное, водное и железнодорожное сообщение между восточной и западной частями Берлина. Западный Берлин оказался отрезан от поставок угля, медикаментов и продовольствия по воде и суше. Почти год западные союзники обеспечивали снабжение города с помощью транспортных самолетов. За это время они совершили почти 280 тысяч рейсов в Темпельхоф и доставили свыше двух миллионов тонн гуманитарного груза. В итоге Советский Союз снял блокаду Западного Берлина 12 мая 1949 года.