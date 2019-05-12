В Берлине отпраздновали 70-летие снятия советской блокады

"Благодаря воздушному мосту невозможное стало возможным", - заявила Барлей. На празднование прибыл также 98-летний бывший американский пилот Гейл Халворсен, участвовавший в 1948-1949 годах в операции авиаснабжения западной части Берлина продовольствием. Он придумал сбрасывать на подлете к аэропорту самодельные парашютики со сладостями для детей, благодаря чему транспортные самолеты союзников стали называть в народе "изюмными бомбардировщиками" (Rosinenbomber). В честь Халворсена теперь назвали бейсбольную площадку в Темпельхофе. Именно в действовавшем тогда аэропорту Темпельхоф приземлялись "изюмные бомбардировщики".

В конце июня 1948 года советская военная комендатура запретила автомобильное, водное и железнодорожное сообщение между восточной и западной частями Берлина. Западный Берлин оказался отрезан от поставок угля, медикаментов и продовольствия по воде и суше. Почти год западные союзники обеспечивали снабжение города с помощью транспортных самолетов. За это время они совершили почти 280 тысяч рейсов в Темпельхоф и доставили свыше двух миллионов тонн гуманитарного груза. В итоге Советский Союз снял блокаду Западного Берлина 12 мая 1949 года.