Вс, 12.05.2019
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  • Галерея: полиция поймала таксистов, уклоняющихся от уплаты налогов

Галерея: полиция поймала таксистов, уклоняющихся от уплаты налогов

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Работники Раквереской горуправы вместе с сотрудниками Налогово-таможенного департамента и полицейскими проверили таксистов, передает Postimees.

Главной целью организованного на выходных рейда было прекратить деятельность тех водителей, которые уклоняются от налогов и вообще не должны заниматься таксобизнесом.

Из 25 проверенных водителей было восемь нарушителей, у кого-то, например, отсутствовала послужная карта, кто-то не был занесен в регистр сотрудников или что-то еще было не в порядке. Результаты проверки оказались хуже ожидаемого.

План блюстителей порядка состоит в том, чтобы сделать рынок более контролируемым и уменьшить долю нарушителей до четырех процентов. В Раквере на выходных работают примерно 50 разных такси.

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