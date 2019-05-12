Галерея: полиция поймала таксистов, уклоняющихся от уплаты налогов

Главной целью организованного на выходных рейда было прекратить деятельность тех водителей, которые уклоняются от налогов и вообще не должны заниматься таксобизнесом.

Из 25 проверенных водителей было восемь нарушителей, у кого-то, например, отсутствовала послужная карта, кто-то не был занесен в регистр сотрудников или что-то еще было не в порядке. Результаты проверки оказались хуже ожидаемого.