При нападении на роскошный отель в Пакистане погибли пять человек

Накануне трое вооруженных людей, застрелив охранника на входе в отель Pearl Continental и ворвавшись внутрь, открыли огонь, а позднее заложили бомбы в здании.

Перед началом силовой операции военные эвакуировали гостей отеля, пользующегося популярностью у приезжающих в город бизнесменов и дипломатов. Службы безопасности перекрыли доступ к зданию и окружили преступников на первом этаже гостиницы.

По информации СМИ, отель был относительно пуст из-за того, что эти дни пришлись на священный для мусульман месяц Рамадан.

Ответственность за нападение взяла на себя сепаратистская группировка "Освободительная армия Белуджистана", борющаяся за наделение провинции большей автономией. Это одна из нескольких подобных организаций, действующих на территории Белуджистана, в котором часто происходят столкновения на этнической и религиозной почве.

Портовый город Гвадар на юго-востоке Пакистана - один из пунктов, через который проходит реализуемый Китаем масштабный инфраструктурный проект "Новый шелковый путь".