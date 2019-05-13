Видео: Honda столкнулась с Volkswagen, перевернулась через крышу и приземлилась на капот другого автомобиля
В Таллинне на перекрестке улиц Валдеку и Мяннику-теэ произошла авария. На месте происшествия была полиция и скорая помощь, передает Postimees.
Столкнулись два легковых автомобиля Volkswagen и Honda, в результате чего последний перевернулся через крышу и приземлился на капот третьего автомобиля Dacia.
В ходе аварии пострадали три человека: водитель и пассажир Volkswagen и водитель Honda. Пострадавших доставили в больницу.
Все попавшие в аварию водители были трезвы. Точные обстоятельства аварии выясняются.