Пн, 13.05.2019
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  • Видео: Honda столкнулась с Volkswagen, перевернулась через крышу и приземлилась на капот другого автомобиля

Видео: Honda столкнулась с Volkswagen, перевернулась через крышу и приземлилась на капот другого автомобиля
Три человека пострадали

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В Таллинне на перекрестке улиц Валдеку и Мяннику-теэ произошла авария. На месте происшествия была полиция и скорая помощь, передает Postimees.

Столкнулись два легковых автомобиля Volkswagen и Honda, в результате чего последний перевернулся через крышу и приземлился на капот третьего автомобиля Dacia.

В ходе аварии пострадали три человека: водитель и пассажир Volkswagen и водитель Honda. Пострадавших доставили в больницу.

Все попавшие в аварию водители были трезвы. Точные обстоятельства аварии выясняются.

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