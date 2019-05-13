Чуда не случилось: "Манчестер Сити" обошел "Ливерпуль" в битве за титул чемпиона Англии

В заключительном туре премьер-лиги команда тренера Пепа Гвардиолы победила «Брайтон» (4:1). Благодаря этому «горожане» сохранили преимущество над «Ливерпулем», обыгравшим в параллельном матче «Вулверхэмптон» (2:0).

«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии в 6-й раз.

«Ливерпуль» под руководством тренера Юргена Клоппа установил своеобразный рекорд для пяти ведущих европейских лиг. Ранее ни один клуб не оставался без чемпионского титула, если набирал 97 очков.

Предыдущий максимум был показан «Реалом». Мадридская команда в 2010 году уступила чемпионский титул «Барселоне», набрав 96 очков в примере. На счету «блауграны» по итогам сезона-2009/10 было 99 очков, передает sports.ru.

Сразу три игрока разделили звание лучшего бомбардира АПЛ по итогам сезона.

Это Мохамед Салах и Садьо Мане (оба – «Ливерпуль»), а также Пьер-Эмерик Обамеянг из «Арсенала». У них по 22 гола.