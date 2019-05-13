Самолет Sukhoi Superjet 100 вернулся в Шереметьево через 20 минут после вылета

По данным сервиса, самолет выполнял рейс SU1206 и вылетел из Шереметьево в 01:59 по московскому времени. В районе Владимира на 23 минуте полета лайнер по неизвестным причинам развернулся и отправился в московский аэропорт.

Отмечается, что SSJ-100 должен был прибыть в аэропорт Самары в 04:30 по местному времени (03:30 мск). На момент публикации заметки самолет находится в Шереметьево.

10 мая сообщалось, что «Аэрофлот» отменил 14 парных рейсов с использованием самолета Sukhoi Superjet 100. Накануне авиакомпания отменила 12 парных рейсов на Superjet 100, днем ранее — пять.