Профсоюзы предлагают повысить зарплату как минимум на 30% работникам этой сферы

Как пояснила в переданном BNS пресс-релизе председатель Академических профсоюзов и член правления объединения Universitas Трийн Роосалу, финансирование сферы высшего образования и науки заметно отстает от темпов роста экономики, в результате зарплаты академических работников растут гораздо медленнее, чем зарплаты работников публичного и частного секторов. «Мы очень отстаем и в публичном финансировании науки, о котором существует договоренность в государственной стратегии на уровне одного процента ВВП: на самом деле оно почти на половину меньше, на уровне полупроцента», - добавила Роосалу.