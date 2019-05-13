Профсоюзы предлагают повысить зарплату как минимум на 30% работникам этой сферы

Академические профсоюзы направили Совету ректоров вузов Эстонии проект отраслевого коллективного договора, предлагая как можно скорее выправить сложившуюся ситуацию. Профсоюзы ставят своей целью договориться об основных условиях труда в сфере высшего образования и обеспечить как минимум 30-процентное повышение зарплаты.
Как пояснила в переданном BNS пресс-релизе председатель Академических профсоюзов и член правления объединения Universitas Трийн Роосалу, финансирование сферы высшего образования и науки заметно отстает от темпов роста экономики, в результате зарплаты академических работников растут гораздо медленнее, чем зарплаты работников публичного и частного секторов. «Мы очень отстаем и в публичном финансировании науки, о котором существует договоренность в государственной стратегии на уровне одного процента ВВП: на самом деле оно почти на половину меньше, на уровне полупроцента», - добавила Роосалу.
По ее словам, работники сферы высшего образования проанализировали ситуацию и составили текст проекта коллективного договора для университетов, исходя из результатов анализа.
«Мы ходатайствуем о 30%-ом повышении зарплат работникам академического сектора, не менее чем на 350 евро в месяц», - подчеркнула Россалу.
Работники сферы высшего образования хотят, чтобы новый коллективный договор вступил бы в силу с начала 2020 года. Среди прочего, профсоюзы предлагают также продлить академическим работникам минимальный отпуск с нынешних 35 дней до 56 в соответствии с характером работы.