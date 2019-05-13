Пн, 13.05.2019
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Кошмарам "Реала" ни конца, ни края

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Real Madrid's Gareth Bale touches his head during a Spanish La Liga soccer match between Rayo Vallecano and Real Madrid at the Vallecas stadium in Madrid, Spain, Sunday, April 28, 2019. (AP Photo/Paul White)

ФОТО: Paul White / AP

Мадридский "Реал" потерпел 11-е поражение в чемпионате Испании, установив антирекорд сезона в ХХI веке.

«Реал» проиграл «Сосьедаду» (1:3) в матче 37-го тура чемпионата Испании.

Мадридцы лишились шансов занять второе место и, таким образом, второй год подряд финишируют вне топ-2.

Подобное произошло с «Реалом» впервые за 45 лет. В сезонах-1972/73 и 1973/74 «Реал» становился четвертым и восьмым соответственно.

"Барселона", досрочно победившая в Примере, обыграла рвущийся в Лигу чемпионов "Хетафе" 2:0, а мадридский "Атлетико", обеспечивший себе серебряные медали, сыграл дома вничью 1:1 с "Севильей".

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