Кошмарам "Реала" ни конца, ни края

Мадридский "Реал" потерпел 11-е поражение в чемпионате Испании, установив антирекорд сезона в ХХI веке.
«Реал» проиграл «Сосьедаду» (1:3) в матче 37-го тура чемпионата Испании.
Мадридцы лишились шансов занять второе место и, таким образом, второй год подряд финишируют вне топ-2.
Подобное произошло с «Реалом» впервые за 45 лет. В сезонах-1972/73 и 1973/74 «Реал» становился четвертым и восьмым соответственно.
"Барселона", досрочно победившая в Примере, обыграла рвущийся в Лигу чемпионов "Хетафе" 2:0, а мадридский "Атлетико", обеспечивший себе серебряные медали, сыграл дома вничью 1:1 с "Севильей".