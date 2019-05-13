Во второй тур выборов президента Литвы выходят Шимоните и Науседа

Действующий премьер-министр Саулюс Сквернялис набрал 19,85 процента голосов. Глава правительства признал свое поражение и заявил, что 12 июля уйдет в отставку.

Явка на первом туре выборов составила немногим более 55 процентов. Одновременно с президентскими выборами в Литве прошли два референдума - о двойном гражданстве и сокращении числа парламентариев.

За пост президента Литовской Республики боролись девять кандидатов. Для избрания президентом в первом туре требовалось набрать более половины голосов от общего числа избирателей. Второй тур президентских выборов в Литве состоится 26 мая.