График: названа средняя брутто-зарплата в Эстонии

Брутто-доход в Эстонии растет с 2011 года. Среднемесячный брутто-доход наемного работника выше всего был в Харьюском уезде (1375 евро) и ниже всего — в Ида-Вируском уезде (996 евро). Этот регион был единственным, в котором средний показатель дохода был ниже 1000 евро.

Почти в четверти местных самоуправлений Эстонии брутто-доход был выше среднего. Как и в прежние годы, в первом десятке по этому показателю в прошлом году были волости Харьюского уезда. Выше всего брутто-доход был в волостях Виймси — 1711 и Раэ - 1704 евро. В Таллинне средний брутто-доход составил 1348 евро в месяц. Менее 1000 евро в месяц зарабатывали жители Нарвы, Кохтла-Ярве, Силламяэ, Нарва-Йыэсуу, а также южноэстонской волости Валга.

Выше всего брутто-доход был у работников в возрасте от 25 до 49 лет — 1382 евро. Средний брутто-доход работников в возрасте от 50 до 62 лет в прошлом году был ниже всего — 1135 евро. Средний доход работников в возрасте до 24 лет и старше 63 был ниже 1000 евро.

В 2018 году средний брутто-доход мужчин составлял 1386 евро и женщин — 1095 евро в месяц. Из уездов наибольшая разница в брутто-доходах мужчин и женщин была отмечена в Хийуском уезде, а из местных самоуправлений — в волости Виймси — 402 и 482 евро соответственно.

Брутто-доход в 2018 году в Эстонии получали 535 405 человек. По сравнению с 2017 годом их число выросло на 6670 человек. По возрастным группам больше всего численность получателей брутто-дохода выросла среди 63-летних и старше.

В более молодой возрастной группе получателей брутто-дохода за год прибавилось 554 человека.