В Эстонии круто быть должником

Министерство юстиции начало надзорное производство в отношении судебных исполнителей по все Эстонии и привлекло к ответственности уже трех из них за то, что они арестовывали имущество должника в слишком большом размере. По словам Кристи Хунт, министерство развязало войну, пытаясь продавить свой план по передаче инкассации государственных требований Налогово-таможенному департаменту.

- Слово «судебный исполнитель» вызывает у людей оживление и тревогу. Какие отношения у эстонцев с долгами?

- Быть в долгу круто. Ладно, может быть, не это круто, но круто выдумать схему, с помощью которого можно уклониться от уплаты долгов. Ситуация стала лучше, но по-прежнему насчитывается около 120 000 должников, у которых может быть не закрыто несколько долговых производств. Всегда где-то есть кто-то, кто знает кого-то, кто когда-то был у судебного исполнителя.

Реформа исполнительного производства 2001 года добилась важной победы: никто больше не хочет попасть к судебному исполнителю. Ее профилактическое влияние было очень сильным, число требований, попадающих к судебному исполнителю, уменьшилось на 30%.

- В последнее время Министерство юстиции в рамках чрезвычайного надзора инициировало дисциплинарное производство в отношении трех судебных исполнителей, поскольку они арестовывали имущество должника в слишком большом размере. Вице-канцлер по политике юридического администрирования Вильяр Пеэп заявил, что судебные исполнители готовы нарушать служебные обязательства во имя инкассации долгов. Что вы об этом думаете?

- Во-первых, я считаю, что в Эстонской Республике действуют законы. Я довольна не всеми законами, но подчеркиваю, что дисциплинарное производство – это внутреннее производство ведомства. По-моему, о человеке нельзя сказать, поступил он хорошо-плохо, правильно-неправильно, прежде чем обе стороны смогут поговорить. Министерство быстро приняло сторону, и, по-моему, это неправильно. Это посылает должникам и судебным исполнителям совершенно неверный сигнал.

В начале исполнительного производства судебный исполнитель связывается с должником и сообщает ему о возникшем обязательстве. Затем судебный исполнитель просит должника сообщить, сколько у него прочих обязательств, сколько детей, сколько банковских счетов, работает ли он и где. Судебный исполнитель выясняет это, чтобы корректно оформить решение.

Печально, что должники не связываются с судебными исполнителями. Прежде чем судебный исполнитель станет арестовывать счет, он отправляет должнику извещение, а затем у должника есть 30 дней, чтобы заплатить. Если же по какой-то причине он не может этого сделать, ему придется говорить с судебным исполнителем.

О дисциплинарном производстве можно еще сказать, что пока судебные исполнители не смогли озвучить свою позицию, мы не можем сказать, сделали ли они что-то неправильно. Я верю в силу закона, но здесь есть проблема, что качество законотворчества очень плохое, а исполнительное производство раздроблено на разные правовые акты. По этой же самой статье, которую министерство использует для возбуждения дисциплинарного производства, были десятки, сотни судебных тяжб. Это статья – один из тех многочисленных примеров в исполнительном производстве, который прописан нечетко. Если бы было ясно, нам бы не приходилось спорить в суде.