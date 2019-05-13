Пн, 13.05.2019
Президент не может вмешаться и в деятельность журналистских изданий. Однако она может показать, что, по ее оценке, свобода журналистики - важная ценность. Вилья Кийслер

Россиянин тайно взял эстонское гражданство: его будут судить

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Эстонский паспорт. Иллюстративное фото.

ФОТО: Eero Vabamägi/Postimees

Жителя Псковской области будут судить за сокрытие информации о наличии эстонского паспорта, передает пресс-служба прокуратуры Псковской области.

Прокурор Печорского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется  в совершении преступления, предусмотренного статьей 330.2 УК РФ.

В ходе расследования установлено, что мужчина, являясь гражданином РФ, 25 июня 2018 года приобрел в установленном порядке гражданство Эстонской Республики, которое ему предоставляло возможность постоянного проживание на территории ЭР.

Согласно законодательству РФ, мужчина должен был  в течение 60 дней, в период с 25 июня 2018 года по 19 февраля 2019, уведомить власти о получении эстонского гражданства, однако он умышленно не сделал этого.

Данная статья предусматривает наказание в виде обязательных работ сроком до 400 часов.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ