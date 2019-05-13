EKRE принимает дружащих с Россией политиков

Стоит также подчеркнуть, что в случае создаваемого европейского союза правых популистов одним из факторов, вызывающих разногласия, является именно российский вопрос. В отличие от указанных раньше политиков, посещающие Таллинн Олли Контро и Андерс Вистисен не были замечены в прорусских позициях.

Цитаты Марин ле Пен

«Европейский союз глубоко ущербен, это – антидемократическое образование. Я хочу исключить его еще большее разрастание, прекратить его дыхание. Прекратить то, что эти щупальца проникают повсюду и пропихивают свои законы во все сферы деятельности. В нашей богатой истории миллионы людей погибли за то, чтобы закрепить свободу нашей страны. Сегодня мы просто позволяем украсть наше право на самоопределение». Июнь 2014, Der Spiegel.

«Зачем нужен НАТО после развала СССР? В этом заключается главный вопрос. Не нужно ли дать союзу новую миссию – борьба с исламизмом и терроризмом? В этих рамках Россия должна была бы вступить в НАТО». Июль 2018, CNews.

«Возник новый мир. Это – мир Владимира Путина, мир Дональда Трампа в США, мир Нарендра Моди в Индии. Я считаю, что являюсь тем, кто разделяет видение сотрудничества с этими крупными народами, а не видение подчиненных отношений». Март 2014, заявление для СМИ после встречи с Владимиром Путиным в Москве.

«Я абсолютно не согласна, что аннексия этого [Крыма] была незаконной аннексией. Был проведен референдум, и жители Крыма решили присоединиться к России. Я не вижу никаких причин для того, чтобы ставить под сомнение всенародное голосование». Январь 2017, интервью телеканалу BFM TV.

«Во Франции мы пьем вино, когда сами хотим. Во Франции мы не заставляем женщин закрывать лицо, потому что они нечистые… Во Франции мы можем сами решить, кто может быть французом». Апрель 2017, предвыборное выступление в Париже.