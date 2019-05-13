EKRE принимает дружащих с Россией политиков

На прошлой неделе баллотирующийся в Европейский парламент член партии EKRE Яак Мадисон сообщил, что в Эстонию едет известный лидер французской правоконсервативной партии «Народный фронт» Марин ле Пен. В пятницу выяснилось, что EKRE принимает в Таллинне еще нескольких европейских политиков, некоторые из которых посещали аннексированный Крым, чем оправдывали тамошние действия России, пишет Postimees.
Еще в конце прошлой недели EKRE хранила под покровом тайны, когда именно ле Пен прибудет в Эстонию, было сообщено лишь то, что встречи пройдут завтра (во вторник). Насколько известно Postimees, ранее претендовавшая на пост президента Франции ле Пен приедет сюда сегодня. Завтра пройдут встречи, в которых кроме Мадисона и ле Пен примут участие также Олли Котро из партии «Истинные финны», Андерс Вистисен из «Датской народной партии», а также Мануэль Вискови из итальянской партии «Лига Севера».
EKRE хорошо известно о тесных связях ле Пен с Россией и ее ключевыми политиками и предпринимателями. А также о том, что ле Пен занимает дружественную по отношению в России позицию – она неоднократно оправдывала аннексию Крыма, а также в случае победы на президентских выборах обещала признать Крым частью России.
Насколько известно, EKRE тщательно готовилась к возможному появлению острых вопросов, касающихся связи ле Пен с Россией, и готовит ле Пен отвечать на вопросы местных СМИ по российским темам.
Руководство EKRE учло и то, что их избирателей может разозлить сотрудничество с политиком, открыто дружащим с Россией. Партия утверждает, что сама она ле Пен не приглашала.
Предварительная работа на партийном портале
Также EKRE начала готовить своих избирателей к этой встрече несколькими публикациями на портале «Uued Uudised». Например, написали о том, что о российских связях ле Пен ходит много информации, большая часть из которой лишь наполовину является правдой. А также о том, что французское общество в целом с симпатией относится к России.
Американское издание Washington Post в последние дни прошлого года вышла с разоблачительным материалом о том, что когда банки Франции в 2014 году не захотели предоставлять партии ле Пен кредит, то ей на помощь поспешил российский банк с сомнительной репутацией, и на данный момент партия должна тесно связанному с российской армией предприятию «Авиазапчасть» почти 10 миллионов евро.
По словам аналитиков, общавшихся с Washington Post, речь идет о примере операции России по оказанию влияния. По их оценке, Россия ищет возможности поддержать кандидатов, которые обещают изменения политики в отношении России, и если Путин утвердил видение, начинают действовать как внутриправительственные участники, так и из-за его пределов, которые надеются получить плюс-пункты в глазах главы государства.
Портал EKRE представил вопрос финансирования партии ле Пен таким образом, что западные банки перекрывают перед выборами краны финансирования правоконсервативных партий. «„Народный фронт“ может просить деньги только у тех банков, среди собственников или клиентов которых есть российские олигархи, и если ле Пен получит оттуда деньги, то тут же приводятся отдаленные совпадения, которые подаются как получение денег от олигархов и влияние со стороны России», - объяснил портал причину, почему, по их оценке, ле Пен использовала российские деньги.
В более поздних статьях на своем портале EKRE заверила, что партия не акцептует российских связей, то же самое подтвердил и лидер EKRE Март Хельме на прошлой неделе во время пресс-конференции правительства. Он сказал, что ле Пен пригласила себя в гости сама, и, конечно, EKRE не поддерживает всех позиций, которые высказывала ле Пен.
Находящийся в курсе деталей встречи источник заверил, что ключевые политики EKRE выразили понимание в плане отношения ле Пен к России, поскольку исторический фон Эстонии и Франции, а также опыт и столкновения с Россией кардинально различаются.
Если сама ле Пен в Крым не ездила, - хотя выражала желание – то итальянский политик Мануэль Вескови, которого EKRE также принимает в Таллинне, был на организуемом Россией в Крыму последние четыре года Ялтинском экономическом форуме. После мероприятия 2016 года, на сайте ялтинского форума было сообщено, что в числе прочих делегация из Италии, в составе которой был Вескови, встретилась с самопровозглашенным президентом и премьер-министром Сергеем Аксеновым.
По данным украинского государственного новостного агентства «Укринформ» Вескови был тем, кто, будучи местным политиком, в июле 2016 года через три месяца после посещения Ялты составил в региональном парламенте Тосканы резолюцию, которой парламент Италии просили прекратить применение санкций в отношении России.
Слова и поступки
Март Хельме и в 2016, и в 2017 годах подчеркивал важность санкций и отмечал, что Эстония должна брать пример с главного союзника – США. Также, что в случае санкций не должно быть двойных стандартов. «И сейчас в Париже, Берлине и Риме говорят о санкциях, в то же время цинично ведут с Россией бизнес и спекулируют на теме смягчения санкций. На словах Европа ценит политику, основанную на ценностях, а на деле – выгоду», - сказал Хельме летом 2017 года, будучи заместителем председателя комиссии по гособороне.
Также нужно помнить, что политики EKRE подписали с Центристской партией и «Отечеством» коалиционный договор, в котором написано, что поддерживаются суверенитет и территориальная целостность Украины. На выходных председатель партии «Отечество» Хелир-Валдор Сеэдер сказал, что партии не нравятся заявления некоторых политиков об оккупированном Крыму и войне на Украине, а также против европейских санкций. Он имел в виду, конечно, центристов, но теперь политиков с такими взглядами принимает EKRE.
Почему же EKRE привозит таких политиков в Эстонию? Причина в европейской политике в целом. Правоконсервативные партии пытаются создать в Европейском парламенте свою фракцию и объединяются в движение «За народы и свободы Европы». EKRE продемонстрировала интерес на вступление в эту фракцию и для получения поддержки идеи об объединенной фракции ее активист ле Пен посещает ряд европейских стран.
Postimees также указывали на то, что на будущих выходных Яак Мадисон едет встречаться с лидером праворадикальной итальянской партии «Лига Севера» и министром внутренних дел Маттео Сальвини.
Стоит также подчеркнуть, что в случае создаваемого европейского союза правых популистов одним из факторов, вызывающих разногласия, является именно российский вопрос. В отличие от указанных раньше политиков, посещающие Таллинн Олли Контро и Андерс Вистисен не были замечены в прорусских позициях.
Цитаты Марин ле Пен
«Европейский союз глубоко ущербен, это – антидемократическое образование. Я хочу исключить его еще большее разрастание, прекратить его дыхание. Прекратить то, что эти щупальца проникают повсюду и пропихивают свои законы во все сферы деятельности. В нашей богатой истории миллионы людей погибли за то, чтобы закрепить свободу нашей страны. Сегодня мы просто позволяем украсть наше право на самоопределение». Июнь 2014, Der Spiegel.
«Зачем нужен НАТО после развала СССР? В этом заключается главный вопрос. Не нужно ли дать союзу новую миссию – борьба с исламизмом и терроризмом? В этих рамках Россия должна была бы вступить в НАТО». Июль 2018, CNews.
«Возник новый мир. Это – мир Владимира Путина, мир Дональда Трампа в США, мир Нарендра Моди в Индии. Я считаю, что являюсь тем, кто разделяет видение сотрудничества с этими крупными народами, а не видение подчиненных отношений». Март 2014, заявление для СМИ после встречи с Владимиром Путиным в Москве.
«Я абсолютно не согласна, что аннексия этого [Крыма] была незаконной аннексией. Был проведен референдум, и жители Крыма решили присоединиться к России. Я не вижу никаких причин для того, чтобы ставить под сомнение всенародное голосование». Январь 2017, интервью телеканалу BFM TV.
«Во Франции мы пьем вино, когда сами хотим. Во Франции мы не заставляем женщин закрывать лицо, потому что они нечистые… Во Франции мы можем сами решить, кто может быть французом». Апрель 2017, предвыборное выступление в Париже.