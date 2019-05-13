EKRE выдвинет кандидатом на пост министра внешней торговли Керт Кинго

Новым кандидатом на пост министра внешней торговли и информационных технологий от Консервативной народной партии (EKRE) станет юрист Керт Кинго, передает Rus.ERR.
Выдвижение на пост министра Кинго, которая сейчас входит в состав парламентской фракции EKRE, подтвердила в понедельник пресс-служба партии.
"Я убежден, что внешняя торговля и ИТ-сектор окажутся в хороших руках", - заявил лидер EKRE Март Хельме.
Сама Кинго сказала, что собирается возглавить министерство с целью помочь эстонским компаниям выйти на зарубежные рынки.
Также она намерена пересматреть европейские директивы и бюрократические препятствия, которые, по ее оценке, мешают расширению эстонского бизнеса.