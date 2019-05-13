Пн, 13.05.2019
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  • EKRE выдвинет кандидатом на пост министра внешней торговли Керт Кинго

EKRE выдвинет кандидатом на пост министра внешней торговли Керт Кинго

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Керт Кинго на заседании Рийгикогу.

ФОТО: Mihkel Maripuu / Postimees

Новым кандидатом на пост министра внешней торговли и информационных технологий от Консервативной народной партии (EKRE) станет юрист Керт Кинго, передает Rus.ERR.

Выдвижение на пост министра Кинго, которая сейчас входит в состав парламентской фракции EKRE, подтвердила в понедельник пресс-служба партии.

"Я убежден, что внешняя торговля и ИТ-сектор окажутся в хороших руках", - заявил лидер EKRE Март Хельме.

Сама Кинго сказала, что собирается возглавить министерство с целью помочь эстонским компаниям выйти на зарубежные рынки.

Также она намерена пересматреть европейские директивы и бюрократические препятствия, которые, по ее оценке, мешают расширению эстонского бизнеса.

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