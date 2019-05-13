Пн, 13.05.2019
Вы можете себе представить, чтобы какой-то министр в порыве критики назвал бы нашего предыдущего президента эмоционально разгоряченным мужчиной? Анна Пыльд

Названо имя возможного кандидата на пост министра торговли от EKRE

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Керт Кинго на заседании Рийгикогу.

ФОТО: Mihkel Maripuu / Postimees

Новым кандидатом на пост министра внешней торговли и информационных технологий от Консервативной народной партии (EKRE) станет, по данным ERR, Керт Кинго, передает Rus.ERR.

В настоящее время Кинго входит в состав парламентской фракции EKRE.

Керт Кинго (51) состоит в рядах EKRE с 7 марта 2016 года. Во время своей предвыборной программы выступала за то, чтобы Эстония стала бы свободной от широко распространенной коррупции. Считает, что государство должно относиться ко всем людям справедливо и на равных.

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