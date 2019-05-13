Названо имя возможного кандидата на пост министра торговли от EKRE

Керт Кинго (51) состоит в рядах EKRE с 7 марта 2016 года. Во время своей предвыборной программы выступала за то, чтобы Эстония стала бы свободной от широко распространенной коррупции. Считает, что государство должно относиться ко всем людям справедливо и на равных.