Пн, 13.05.2019
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  • Жители Эстонии возмущены: в новой рекламе раковая опухоль расположилась над Нарвой

Жители Эстонии возмущены: в новой рекламе раковая опухоль расположилась над Нарвой

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Кампания "Всей Эстонией против рака" направлена на поддержку профилактики и раннего обнаружения онкологических заболеваний. Патроном акции является канцлер юстиции Юлле Мадизе. Идея и кампания прекрасны и важны, неприятность возникла лишь с логотипом.

ФОТО: Логотип кампании Эстонского ракового союза

Рекламная кампания Эстонского ракового союза озадачила жителей двух регионов Эстонии. И хотя сам логотип начали использовать еще в начале апреля, волна возмущения поднялась лишь сейчас.

Люди, увидевшие ее в своих лентах в социальной сети Facebook, поделились на два лагеря. Одни призывали не выдумывать, а другие явно разглядели в новом логотипе иллюстрацию известного высказывания лидера EKRE, министра внутренних дел Марта Хельме о людях неэстонского происхождения: «Раковая опухоль Кремля». Символизирующий рак розовый квадратик расположился на карте Эстонии аккурат на восточных рубежах страны – с захватом значительных территорий.

Жители Ида-Вирумаа тут же отметили в Facebook, что удачное расположение квадратика четко указывает на то, что именно они и являются той самой раковой опухолью на теле Эстонии. Но кроме них возмущены и жители Причудья, которых тоже накрыло искусством.

Понятно, что Эстонский раковый союз, используя логотип, не имел в виду таких ассоциаций. Мы обратились в эту организацию за комментариями и попытаемся узнать, кто же был автором шедевра. При этом, зная, что патроном кампании является главный борец за права человека в Эстонии, - канцлер юстиции Юлле Мадизе - человек с чувством такта и отличным образованием, мы обратились в ее бюро с вопросом: ничего не смутило в этой символике?

«Очень жаль, если у кого-то возникло ложное толкование логотипа кампании Эстонского ракового союза „Всей (здоровой) Эстонией против рака“ (Terve Eestiga vähi vastu). Цель кампании – совместно поддержать профилактическую деятельность и раннее выявление онкологических заболеваний, что позволит спасти тысячи жизней. Эстонский раковый союз пересмотрит логотип кампании и при необходимости внесет в него исправления», - заверил руководитель по связям с общественностью Канцелярии канцлера юстиции Янек Лутс.

Будем надеяться, что исправления в действительности внесут и впредь будут чуть внимательнее относиться к полету фантазии художников, чтобы не обижать жителей страны, ради защиты которых и проводятся кампании. 

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