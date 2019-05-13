Жители возмущены: в новой рекламе раковая опухоль расположилась над Нарвой

Люди, увидевшие ее в своих лентах в социальной сети Facebook, поделились на два лагеря. Одни призывали не выдумывать, а другие явно разглядели в новом логотипе иллюстрацию известного высказывания лидера EKRE, министра внутренних дел Марта Хельме, о людях неэстонского происхождения: «Раковая опухоль Кремля». Символизирующий рак розовый квадратик расположился на карте Эстонии аккурат на восточных рубежах страны – с захватом значительных территорий.

Жители Ида-Вирумаа тут же отметили в Facebook, что удачное расположение квадратика четко указывает на то, что именно они и являются той самой раковой опухолью на теле Эстонии. Но кроме них возмущены и жители Причудья, которых тоже накрыло искусством.

Понятно, что Эстонский раковый союз не имел в виду этих ассоциаций, используя логотип. Мы обратились к нему за комментарием и попытаемся узнать, кто же был автором этого шедевра. Заодно, зная, что патроном кампании является канцлер юстиции, главный борец за права человека в Эстонии, человек с тонким чутьем и отличным образованием Юлле Мадизе, мы обратились в ее бюро с вопросом: ничего не смутило в этой символике?

«Очень жаль, если у кого-то возникло ложное толкование логотипа кампании Эстонского ракового союза „Всей (здоровой) Эстонией против рака“ („Terve Eestiga vähi vastu“). Цель кампании – сообща поддержать профилактическую деятельность и раннее выявление онкологических заболеваний, что позволит спасти тысячи жизней. Эстонский раковый союз пересмотрит логотип кампании и при необходимости внесет исправления», - заверил руководитель по связям с общественностью Канцелярии канцлера юстиции Янек Лутс.