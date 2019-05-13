Пн, 13.05.2019
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  • Погибшая в страшной аварии в Ярвамаа девушка оказалась горнолыжницей

Погибшая в страшной аварии в Ярвамаа девушка оказалась горнолыжницей

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Греэте Подерат.

ФОТО: Facebook / Alpine Ski Team Estonia

Alpine Ski Team Estonia, страница в социальной сети Facebook, посвященная горнолыжному спорту Эстонии, сообщила о гибели молодой эстонской горнолыжницы Греэте Подерат в автомобильной аварии в Ярвамаа, которая произошла в пятницу утром, передает Postimees.

"Эстонские горнолыжники будут всегда помнить Греэте Подерат, нашего прекрасного человека, сильного конкурента и отличного товарища по тренировкам. Греэте всегда была примером для всех. Ее целеустремленность и мотивация были исключительными. Она никогда не пропускала тренировки, а после травм всегда возвращалась еще более сильной. Греэте всегда отдавала себя спорту на 100 процентов. Для нее не была преград. Она была настоящим борцом!" - такими словами характеризует погибшую спортсменку паблик Alpine Ski Team Estonia.

Грете Подерат, как сообщается в социальных сетях, погибла за восемь дней до своего 23-го дня рождения в автомобильной аварии в Ярвамаа в пятницу утром.

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