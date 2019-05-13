Погибшая в страшной аварии в Ярвамаа девушка оказалась горнолыжницей

"Эстонские горнолыжники будут всегда помнить Греэте Подерат, нашего прекрасного человека, сильного конкурента и отличного товарища по тренировкам. Греэте всегда была примером для всех. Ее целеустремленность и мотивация были исключительными. Она никогда не пропускала тренировки, а после травм всегда возвращалась еще более сильной. Греэте всегда отдавала себя спорту на 100 процентов. Для нее не была преград. Она была настоящим борцом!" - такими словами характеризует погибшую спортсменку паблик Alpine Ski Team Estonia.