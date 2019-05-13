Таави Рыйвас: EKRE допустила серьезную ошибку, пригласив в Эстонию Марин Ле Пен

«Запланированное как кульминация предвыборной кампании мероприятие может, наоборот, нанести ущерб партии EKRE, поскольку Ле Пен живое свидетельство того, как европейский правый популизм одновременно может быть и глубоко прокремлевским движением», - заявил Рыйвас.

«Жители Эстонии ни в коем случае не поддерживают позицию Ле Пен, одобряющей, среди прочего, аннексию Крыма и привлечение России в НАТО. Я совершенно убежден, что и многие избиратели EKRE не одобряют взгляды Ле Пен», - отметил он.

Ле Пен является крупной фигурой в европейской политике, она известна своими радикально консервативными взглядами; считается, что ее кампания финансируется и на кремлевские средства.

Ранее британская новостная корпорация Би-би-си написала о том, что «большой друг Путина Марин Ле Пен впервые едет в Эстонию - в гости к врагам Путина, резко антироссийской правопопулистской партии ЕКРЕ. Вместе эти союзники, объединившиеся перед выборами в Европарламент в конце мая, обещают устроить переворот в европейской политике - но в ближайшее время у них это вряд ли получится.

"Национальное собрание" француженки Ле Пен и Эстонская консервативная народная партия (ЕКРЕ) входят в новый Европейский альянс народов и наций (ЕАНН), неформальным лидером которого является итальянский вице-премьер и лидер партии "Лига" Маттео Сальвини и в который вошли правые популисты - борцы с иммиграцией и Брюсселем, почитатели "традиционных христианских ценностей" - из десятка стран Евросоюза.

Марин Ле Пен посетит Эстонию во вторник и встретится с руководством ЕКРЕ, включая лидера партии и министра внутренних дел Марта Хельме.

"Наша цель - стать правящей силой, силой перемен в Европе", - объявил Сальвини в начале апреля на презентации альянса, самыми сильными членами которого стали, помимо партий самого Сальвини и Ле Пен, австрийская Партия свободы, входящая в правительственную коалицию, а также немецкая оппозиционная партия "Альтернатива для Германии".