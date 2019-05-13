Как на пожар: Хельме хочет снизить алкогольный акциз уже нынешним летом

В воскресной передаче «Поговорим о деле», выходящей на радиостанции Tre Raadio, Хельме сказал, что недавно он был на совещании EKRE в Йыхви, где ему задавали много вопросов об акцизах: «Люди думали, что акцизы снизятся в тот же день, как я стану министром. Такого, конечно, не будет». Он добавил, что об этом прежде всего нужно договориться в правительстве.

Но сам министр финансов хочет, чтобы алкогольные акцизы снизили уже с 1 июля этого года: «Это то, что я, безусловно, хочу сделать и зачем я пришел в правительство». Хельме признал, что это требует и быстрых действий Рийгикогу.

Он добавил, что законопроект о снижении акцизов не очень сложный, поскольку «там нужно лишь изменить пару-тройку цифр». Сложнее, по его словам, прогнозирование и анализ влияния изменения налогов: «Трудным является и политический процесс, чтобы это поддержали все остальные партнеры по коалиции».

Хельме объяснил, что если они снизят алконалоги уже летом, за пару месяцев появится картина того, как это влияет на бюджет, на латвийскую приграничную торговлю и на покупки финнов в Таллинне: «Если реализуются самые черные сценарии, мы сможем это учесть. Потребуется три-четыре месяца, чтобы получить эффект. А если мы будем ждать до следующего года, то за это время мы можем снова потерять десятки миллионов евро».

Правящий союз Центристской партии, «Отечества» и EKRE пообещал в коалиционном договоре, что ставят перед собой вернуть в Эстонию доходы от налогов, а также обуздать приграничную торговлю посредством снижения акцизов.

Мартину Хельме с самого начала оппонировал, например, министр экономики и инфраструктуры Таави Аас, который сказал, что акцизы не снизятся, а правительство вводит налоговый мир.

За три месяца 2019 года в бюджет от алкогольного акциза поступили 49 миллионов евро, что на 31,9 процента меньше, чем годом ранее.