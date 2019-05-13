Конте согласовал с "Интером" контракт до 2023 года

Бывший главный тренер лондонского "Челси" и туринского "Ювентуса" Антонио Конте согласовал условия контракта с миланским "Интером", передает "Р-Спорт".
Cтороны согласовали контракт до 2023 года. Официальное объявление о назначении Конте ожидается в ближайшее время.
Ранее итальянские СМИ сообщали, что Конте согласился возглавить летом "Интер" и сменить на этом посту Лучано Спаллетти. Позднее генеральный директор миланского клуба Джузеппе Маротта заявил, что Спаллетти сохранит свой пост в следующем сезоне.