Конте согласовал с "Интером" контракт до 2023 года

Cтороны согласовали контракт до 2023 года. Официальное объявление о назначении Конте ожидается в ближайшее время.

Ранее итальянские СМИ сообщали, что Конте согласился возглавить летом "Интер" и сменить на этом посту Лучано Спаллетти. Позднее генеральный директор миланского клуба Джузеппе Маротта заявил, что Спаллетти сохранит свой пост в следующем сезоне.