Время уклоняться от объятий

Интересно: если госпожа Ле Пен вежливо отклонит предложение «дружить домами» (вариант – семьями) против России, повернется ли у Хельме-старшего язык назвать ее эмоционально разгоряченной женщиной?

Будут ли обсуждать его министр внутренних дел Эстонии и депутат Национального собрания Франции от французского «Национального фронта»? Вполне могу взять на себя роль Кассандры, тем более что этой пророчице, как известно, никто не верил, так что тут с меня, по той пословице, – взятки гладки.

Думаю, что будут. Впрочем, чтобы сделать такое смелое предположение, не надо быть пророком. Безусловно, лидеры EKRE постараются склонить Марин Ле Пен на свою сторону: уж очень влиятельная дама окажется за одним с ними столом переговоров.

А вот удастся ли им реализовать свою задумку – это уже другой вопрос. Для мадам Ле Пен добрые отношения с Россией – это не просто вопрос ее личных симпатий и антипатий. Можно ли назвать финансовые интересы возглавляемой ею политической силы корыстными? Дело вкуса… Так что позволю себе сильно усомниться в успехе идеи соратников Хельме, намеревающихся «заставить ее задуматься над тем, почему Россия представляет для нас угрозу». То есть насчет угрозы для Эстонии, я думаю, самая популярная националистка Франции (как ее назвал в своем блоге председатель конституционной комиссии Рийгикогу Яак Мадисон) еще сможет согласиться, но не более того.

А вот интересно: если госпожа Ле Пен вежливо отклонит предложение «дружить домами» (вариант – семьями) против России, повернется ли у Хельме-старшего язык назвать ее эмоционально разгоряченной женщиной?

Трепещи, европейская бюрократия!

Правда, на всякий случай лидеры EKRE подстраховались и пригласили в Таллинн группу других правых европейских политиков, которые известны своими неадекватными (по мнению наших народных консерваторов) поступками и высказываниями в связи с Крымом, Восточной Украиной и некоторыми другими, в прямом и переносном смысле, «горячими точками». Видимо, в надежде, что совокупными усилиями (а все остальные гости – мужчины) им удастся уломать строптивую француженку.

А не удастся, так и на это случай у Марта Хельме припасен еще один козырь, который позволит ему выдать желаемое за действительное. В воскресной радиопередаче «Räägime asjast» он вспомнил о Второй мировой войне, где США и Россия являлись союзниками и сотрудничали друг с другом: «Не потому что любили друг друга, ничего подобного. После победы над Германией они поссорились. На войне у них были общие враги. Так и у нас с Ле Пен сейчас на войне общий враг – европейская бюрократия».

Заметьте: не Россия, а европейская бюрократия!..

Помните, у Ильфа и Петрова Остап Бендер, создавая «Союз меча и орала», выколачивал из приглашенных фигурантов деньги не на борьбу с советской властью, а… правильно: на спасение беспризорных детей.