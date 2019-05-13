Время уклоняться от объятий
Один из главных упреков в адрес Центристской партии накануне и после парламентских выборов заключается в том, что она не спешит расторгнуть договор о сотрудничестве с пропрезидентской партией «Единая Россия. Изрядно поусердствовали в этом и представители EKRE, которые, однако, вскоре после выборов (а точнее – с момента начала переговоров о создании коалиции) под шумок вопрос замяли.
Линию партии не разделяю, но целиком поддерживаю
Некоторое объяснение такому феномену проявилось на днях, когда стало известно, что руководство народных консерваторов пригласило в Эстонию Марин Ле Пен, лидера французского «Национального фронта» – партии, несколько раз получавшей для ведения своей политической деятельности кредиты от российских банков, как считают некоторые эксперты – не без протекции со стороны Кремля. И на весьма, кстати, льготных условиях…
По мнению члена правления EKRE Яака Мадисона, тем самым партия Ле Пен засветилась как прокремлевская, что, впрочем, «не является препятствием к сотрудничеству ”Национального фронта” и EKRE», хотя местные национал-консерваторы и «не согласны с Ле Пен по связанным с Россией вопросам».
Назвать эту ситуацию наглядной иллюстрацией практики двойных стандартов – значит не сказать ничего. В политике, конечно, бывают случаи и похлеще, так что сильно переживать по поводу альянса «Нацфронта» и EKRE нет смысла. Как говорят в Одессе, пусть это будет самым большим нашим горем. Тем более что в данном случае речь идет, вроде бы, о связях, полезных для неэстонской части населения нашей страны.
Хотя, по большому счету, эти связи российскую сторону скорее компрометируют, чем делают ей честь, а от этого, соответственно, здешним русскоязычным в конечном счете прямой убыток, поскольку получается, что Россия, пусть даже косвенно, поддерживает те эстонские политические силы, которые, мягко формулируя, русских недолюбливают. Правда, в политическом инструментарии такие понятия, как любовь, отсутствуют.
На этом фоне возникает полубредовая догадка: а не рассчитывают ли народные консерваторы Эстонии через свою французскую единомышленницу навести мостик от Тоомпеа к Кремлю? Тем более что лидер EKRE на собственном опыте знаком с извилистостью кремлевских коридоров – не только в фигуральном, но и в буквальном смысле этой метафоры.
Правда, в свою бытность послом Эстонии в России Март Хельме не очень преуспел в налаживании добрососедских отношений с восточной державой; ну, так у него тогда и задачи такой не было. Теперь вот подошло время открывать объятия…
«Часть эстонской территории находится под оккупацией»
Хотя нет, не вяжется. Поскольку сам экс-посол, комментируя предстоящую встречу с лидером французских националистов, прямым текстом заявляет свои цели на этом «саммите»: «Возможность продвигать национальные интересы! (Читай: эстонские – В.И.) … Попытайтесь понять нашу позицию. Это не значит, что Ле Пен заставит нас любить Россию… Скорее наоборот, члены EKRE смогут заставить ее задуматься над тем, почему Россия представляет для нас угрозу».
Обосновывая такой подход, господин Хельме-старший еще раз подтверждает правомочность высказывания своего однопартийца, спикера Рийгикогу Хенна Пыллуааса, чья цитата вынесена в подзаголовок этой части данного текста. По мнению Хельме, «двойных стандартов быть не должно, до сих пор в руках России находится и 5,2% территории Эстонии. Россия не хочет нам ни возвращать эту территорию, ни давать за нее компенсацию, ни вообще обсуждать этот вопрос».
Интересно: если госпожа Ле Пен вежливо отклонит предложение «дружить домами» (вариант – семьями) против России, повернется ли у Хельме-старшего язык назвать ее эмоционально разгоряченной женщиной?
Будут ли обсуждать его министр внутренних дел Эстонии и депутат Национального собрания Франции от французского «Национального фронта»? Вполне могу взять на себя роль Кассандры, тем более что этой пророчице, как известно, никто не верил, так что тут с меня, по той пословице, – взятки гладки.
Думаю, что будут. Впрочем, чтобы сделать такое смелое предположение, не надо быть пророком. Безусловно, лидеры EKRE постараются склонить Марин Ле Пен на свою сторону: уж очень влиятельная дама окажется за одним с ними столом переговоров.
А вот удастся ли им реализовать свою задумку – это уже другой вопрос. Для мадам Ле Пен добрые отношения с Россией – это не просто вопрос ее личных симпатий и антипатий. Можно ли назвать финансовые интересы возглавляемой ею политической силы корыстными? Дело вкуса… Так что позволю себе сильно усомниться в успехе идеи соратников Хельме, намеревающихся «заставить ее задуматься над тем, почему Россия представляет для нас угрозу». То есть насчет угрозы для Эстонии, я думаю, самая популярная националистка Франции (как ее назвал в своем блоге председатель конституционной комиссии Рийгикогу Яак Мадисон) еще сможет согласиться, но не более того.
А вот интересно: если госпожа Ле Пен вежливо отклонит предложение «дружить домами» (вариант – семьями) против России, повернется ли у Хельме-старшего язык назвать ее эмоционально разгоряченной женщиной?
Трепещи, европейская бюрократия!
Правда, на всякий случай лидеры EKRE подстраховались и пригласили в Таллинн группу других правых европейских политиков, которые известны своими неадекватными (по мнению наших народных консерваторов) поступками и высказываниями в связи с Крымом, Восточной Украиной и некоторыми другими, в прямом и переносном смысле, «горячими точками». Видимо, в надежде, что совокупными усилиями (а все остальные гости – мужчины) им удастся уломать строптивую француженку.
А не удастся, так и на это случай у Марта Хельме припасен еще один козырь, который позволит ему выдать желаемое за действительное. В воскресной радиопередаче «Räägime asjast» он вспомнил о Второй мировой войне, где США и Россия являлись союзниками и сотрудничали друг с другом: «Не потому что любили друг друга, ничего подобного. После победы над Германией они поссорились. На войне у них были общие враги. Так и у нас с Ле Пен сейчас на войне общий враг – европейская бюрократия».
Заметьте: не Россия, а европейская бюрократия!..
Помните, у Ильфа и Петрова Остап Бендер, создавая «Союз меча и орала», выколачивал из приглашенных фигурантов деньги не на борьбу с советской властью, а… правильно: на спасение беспризорных детей.
Так что если не удастся заручиться поддержкой французских братьев по разуму в идеологической битве с восточным соседом, то европейской-то бюрократии ужо достанется на орехи!