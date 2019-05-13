Пн, 13.05.2019
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Facebook и Google захватывают рекламный рынок Эстонии

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Facebook. Иллюстративное фото.

ФОТО: DADO RUVIC/REUTERS/Scanpix

В прошлом году Facebook и Google совместно с принадлежащими им Instagram и Youtube заработали на предоставлении рекламных услуг на эстонском рынке 13 млн евро. В сравнении с предыдущим годом показатель вырос на 38%, передает Rus.ERR со ссылкой ERR.

Оборот рекламных услуг местных компаний составил в 2018 году 20,24 млн евро, при этом годовой рост составил лишь 0,5%. Таким образом, Facebook и Google заработали на интернет-рекламе в Эстонии больше, чем какая-либо местная медиакомпания, сообщила исследовательская фирма Kantor Emor.

Если же учесть и другие зарубежные компании, то рост объемов продаж интернет-рекламы превысил 40%.

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