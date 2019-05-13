Легендарный голландский футболист завершил карьеру

Бывший нападающий сборной Голландии Робин ван Перси завершил карьеру. Последним для 35-летнего форварда стал матч за «Фейеноорд» в 34-м туре эредивизи с «Ден Хаагом» (0:2). Оба клуба устроили ему коридор почета, сообщает sports.ru.
Ван Перси начинал карьеру в «Фейеноорде» (2001-2004), затем он играл за «Арсенал» (2004-2012), «Манчестер Юнайтед» (2012-2015) и «Фенербахче» (2015-2018). Прошлым летом он вернулся в родной клуб.
За карьеру игрока он завоевал 7 трофеев, включая Кубок УЕФА и победу в чемпионате Англии.
Ван Перси также является лучшим бомбардиром в истории сборной Голландии. На его счету 50 голов в 102 играх. Он брал с комадой серебро на ЧМ-2010 и бронзу на ЧМ-2014.
Ван Перси в 25 матчах нынешнего сезона в голландской лиге забил 16 голов и отдал 5 результативных передач.
Кроме того, с болельщиками в Роттердаме простился главный тренер Джованни ван Бронкхорст. 44-летний специалист тренировал клуб с 2015 года и выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Голландии.
Ван Перси не сыграет в заключительном туре чемпионата в гостях с «Фортуной Ситтард», а для ван Бронкхорста это будет последний матч на посту.
Игрок и тренер совершили круг почета на домашней арене «Фейеноорда» – «Де Кейп».
LEGEND: @Persie_Official walks off to a guard of honour and standing ovation after his final game as a footballer 👏 pic.twitter.com/xpY2Fblj1x— ESPN UK (@ESPNUK) May 13, 2019