Легендарный голландский футболист завершил карьеру

Ван Перси начинал карьеру в «Фейеноорде» (2001-2004), затем он играл за «Арсенал» (2004-2012), «Манчестер Юнайтед» (2012-2015) и «Фенербахче» (2015-2018). Прошлым летом он вернулся в родной клуб.

За карьеру игрока он завоевал 7 трофеев, включая Кубок УЕФА и победу в чемпионате Англии.

Ван Перси также является лучшим бомбардиром в истории сборной Голландии. На его счету 50 голов в 102 играх. Он брал с комадой серебро на ЧМ-2010 и бронзу на ЧМ-2014.

Ван Перси в 25 матчах нынешнего сезона в голландской лиге забил 16 голов и отдал 5 результативных передач.

Кроме того, с болельщиками в Роттердаме простился главный тренер Джованни ван Бронкхорст. 44-летний специалист тренировал клуб с 2015 года и выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Голландии.

Ван Перси не сыграет в заключительном туре чемпионата в гостях с «Фортуной Ситтард», а для ван Бронкхорста это будет последний матч на посту.

Игрок и тренер совершили круг почета на домашней арене «Фейеноорда» – «Де Кейп».