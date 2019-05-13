Новый кандидат в министры воюет с государством в суде

Кинго, получившая в 2001 году в Таллиннской школе экономики специальность юриста, работала следователем в криминальном отделе Департамента полиции и погранохраны, но весной 2011 года покинула эту должность.

После ухода Кинго вступила с полицией в судебные споры, так как департамент хотел наказать её в порядке производства о проступке, поскольку она якобы не представила требовавшуюся декларацию об экономических интересах. Кинго сумела успешно обжаловать в суде решение по проступку, и, поскольку полиция не считала вину Кинго серьезной, департамент согласился закрыть производство.

После работы следователем Кинго устроилась в Налогово-таможенный департамент юристом службы особого производства по востребованию отдела доходов. Там она проработала шесть лет, но вновь её уход сопровождался спором. В 2017 году Налогово-таможенный департамент наказал чиновницу в дисциплинарном порядке, уменьшив её оклад на 20 процентов.

Причина наказания редакции Postimees неизвестна. В каждом случае Кинго оспаривала приказ, так что и в этот раз юрист добилась успеха и дисциплинарное наказание было аннулировано.

Пресс-секретарь Налогово-таможенного департамента Райнер Лауритс пояснил, что в своё время ведомство действительно решило из-за формальных нарушений признать недействительным соответствующий приказ, но спор на этом не закончился.

"Между сторонами по сей день происходит судебное разбирательство вокруг нового приказа, выданного Налогово-таможенным департаментом, где разбираются те же обстоятельства, которые приведены в приказе, ставшем основанием для судебного дела. Поскольку это судебное дело прекращено, мы, к сожалению, не можем раскрыть его содержание", - сказал он.

Пресс-секретарь Государственного суда Ирис Раудсик подтвердила, что соответствующий спор находится в производстве госсуда и, предположительно, решение по нему будет вынесено 6 июня. Других обстоятельств она в силу закрытого характера дела не раскрыла.

"Тема <разбирательства> - притеснения на работе, жертвой которых я пала. С этого всё началось. Это то, за что я теперь борюсь", - пояснила Кинго изданию Postimees. - В следующем месяце должно быть вынесено решение. Поэтому много тут не скажешь".

Кинго на сайте Uued Uudised неоднократно выражала мнение, что эстонская система юстиции, прокуратура и полиция политически ангажированы и являются "рукой и рупором картельных политиков".

До того, как попасть в Рийгикогу в списке EKRE, Кинго была министром юстиции теневого правительства партии и главой антикоррупционной комиссии. В комиссии она от имени партии подала несколько заявлений о преступлениях, но до сих пор на основании этих заявлений не начато ни одного уголовного производства.

Кинго обещает на министерском посту пересмотреть систему электронных выборов. "Проведём анализ и независимый международный аудит системы э-выборов. Поскольку процесс э-выборов непрозрачен и контролируется от начала до конца, это вызывает недоверие у народа", - заявила она посредством пресс-сообщения партии.

Также кандидат в министры ставит целью помочь предпринимателям Эстонии добиться большего на внешних рынках.

"Среди прочего мы пересмотрим европейские директивы и бюрократические препоны, которые препятствуют расширению деятельности наших предприятий. Чересчур усердное внедрение евродиректив стало в Эстонии сильным тормозом для предпринимательства".