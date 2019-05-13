Полиция провела масштабной рейд: результаты поражают

В воскресенье как до полудня, так и после, полиция проверяла трезвость водителей на шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа в Ярвамаа, передает Järva Teataja.
Дежурный руководитель патруля Пайдеского отделения полиции Хейго Тамсалу рассказал, что в течение пяти часов были проверены 2626 водителей.
"Из проверенных водителей 12 употребляли алкоголь и их пришлось отстранить от движения. Большая часть водителей говорила, что употребляли алкоголь вчера и за руль сели в хорошем самочувствии. Когда на выходных возвращаетесь домой с мероприятий и встреч, нужно быть полностью уверенными, что вы трезвы. Оставьте себе достаточно времени на сон и отдых перед тем, как сесть за руль", - сказал он.