Пн, 13.05.2019
Начатая в отношении Марти Куузика охота на ведьм – новый ориентир в эстонской политической борьбе. Март Хельме
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Полиция провела масштабной рейд: результаты поражают

Полиция провела масштабной рейд: результаты поражают

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Полиция проводит рейд. Иллюстративное фото.

ФОТО: Mihkel Maripuu

В воскресенье как до полудня, так и после, полиция проверяла трезвость водителей на шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа в Ярвамаа, передает Järva Teataja.

Дежурный руководитель патруля Пайдеского отделения полиции Хейго Тамсалу рассказал, что в течение пяти часов были проверены 2626 водителей.

"Из проверенных водителей 12 употребляли алкоголь и их пришлось отстранить от движения. Большая часть водителей говорила, что употребляли алкоголь вчера и за руль сели в хорошем самочувствии. Когда на выходных возвращаетесь домой с мероприятий и встреч, нужно быть полностью уверенными, что вы трезвы. Оставьте себе достаточно времени на сон и отдых перед тем, как сесть за руль", - сказал он.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ