Полиция провела масштабный рейд: результаты поражают

"Из проверенных водителей 12 употребляли алкоголь, и их пришлось отстранить от движения. Большая часть водителей говорила, что они употребляли алкоголь вчера и за руль сели в хорошем самочувствии. Когда на выходных возвращаетесь домой с мероприятий и встреч, нужно быть полностью уверенным, что вы трезвы. Оставьте себе достаточно времени на сон и отдых перед тем как сесть за руль", - сказал он.